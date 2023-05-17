РФ намагається посилити наступ у районі Бахмута – ISW

Військове командування РФ протягом останніх тижнів, імовірно, вирішило змінити пріоритети, щоб підготуватися до українського контрнаступу

Росіяни вирішили посилити свої тактичні наступальні дії в районі Бахмута попри те, що Україна зосередилася там на локальних контратаках. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Так званий голова «ДНР» Денис Пушилін 16 травня заявив, що війська РФ посилили свої сили в районі Бахмута для стабілізації ситуації. Крім того, як зазначається, один відомий російський воєнкор повідомив, що чотири невстановлені російські батальйони були розгорнуті на флангах навколо Бахмута, щоб запобігти українським проривам.

За оцінками аналітиків, відповідні повідомлення про підкріплення узгоджуються з заявою заступниці міністра оборони України Ганни Маляр від 15 травня про те, що російські війська розгортають додаткові сили повітряно-десантних військ для захисту флангів Бахмута, які, ймовірно, перекидаються з інших ділянок фронту.

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«Повідомлення про перекидання російських підкріплень у район Бахмута свідчать про те, що російські війська продовжують зосереджувати там наступальні сили, незважаючи на більш широкі зусилля зі зміни пріоритетів з метою підготовки до можливих українських контрнаступів», – ідеться у звіті.

Крім того, російські війська нещодавно перекинули частини шостої гвардійської мотострілецької дивізії (20-та гвардійська загальновійськова армія, Західний військовий округ) до невстановленого району на північ від Бахмута, ймовірно, з позицій уздовж лінії Сватове – Куп'янськ.

Передислокація російських військ із інших ділянок фронту в район Бахмута є відповіддю на постійне занепокоєння РФ щодо стабільності лінії фронту в цьому районі на тлі подальшої деградації наступальних дій приватної військової компанії «Вагнер» із ціллю захоплення Бахмута. Це занепокоєння стало більш вираженим останніми днями, коли ЗСУ досягли обмежених успіхів навколо Бахмута, що, певно, спонукало росіян до подальшого зосередження на тактичних наступальних діях у цьому районі.

Також підкріплення, ймовірно, має на меті посилити здатність «Вагнера» швидко захопити решту Бахмута і представити російську тактичну перемогу напередодні можливих невдач під час українського контрнаступу.

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На думку аналітиків, військове командування РФ протягом останніх тижнів, імовірно, вирішило змінити пріоритети, щоб підготуватися до можливих українських контрнаступальних дій.

Однак постійна концентрація на Бахмуті може свідчити про те, що негайні тактичні проблеми, певно, підірвуть більш масштабні зусилля росіян.

Нагадаємо, що українські військові звільнили від окупантів приблизно 20 км² у Бахмутському районі. При цьому загарбники просуваються у самому місті.