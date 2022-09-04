На Херсонщині окупанти із сексіграшками пішли на штурм позицій ЗСУ (фото)

Десантники з Миколаївщини відбили атаку та поповнили обмінний фонд полоненими

У Херсонській області російські окупанти пішли на штурм позицій Збройних сил України. Однак десантники з Миколаївщини відбили атаку та поповнили обмінний фонд полоненими. Відомо, що в полон потрапили вояки в/ч 08801 ЗС РФ. Про повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

7 фото На весь екран













«Сьогодні вночі окупанти намагалися штурмувати позиції десантників 79 бригади. На фото трофеї, які нашим десантникам дісталися від орків», – йдеться в повідомленні.

Українські захисники у окупантів-штурмовиків вилучили штучну вагіну. Гумовий виріб передадуть до музею «бойової слави» армії Росії.

Раніше повідомлялося, що українські воїни перейшли в атаку на Слов'янському напрямку та звільнили стратегічно важливе село Озерне. Населений пункт розташований на березі Сіверського Донця, за 32 кілометри на схід від Слов'янська.