Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Херсонщині окупанти із сексіграшками пішли на штурм позицій ЗСУ (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Херсонщині окупанти із сексіграшками пішли на штурм позицій ЗСУ (фото)
Окупанти пішли на штурм позицій Збройних сил України
фото: Оперативний ЗСУ/Telegram

Десантники з Миколаївщини відбили атаку та поповнили обмінний фонд полоненими

У Херсонській області російські окупанти пішли на штурм позицій Збройних сил України. Однак десантники з Миколаївщини відбили атаку та поповнили обмінний фонд полоненими. Відомо, що в полон потрапили вояки в/ч 08801 ЗС РФ. Про повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

7 фото
На весь екран

«Сьогодні вночі окупанти намагалися штурмувати позиції десантників 79 бригади. На фото трофеї, які нашим десантникам дісталися від орків», – йдеться в повідомленні.

На Херсонщині окупанти із сексіграшками пішли на штурм позицій ЗСУ (фото) фото 1

Українські захисники у окупантів-штурмовиків вилучили штучну вагіну. Гумовий виріб передадуть до музею «бойової слави» армії Росії.

Раніше повідомлялося, що українські воїни перейшли в атаку на Слов'янському напрямку та звільнили стратегічно важливе село Озерне. Населений пункт розташований на березі Сіверського Донця, за 32 кілометри на схід від Слов'янська.

Теги: Херсонщина окупанти штурм війна десант

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Десантник Філатьєв втік з Росії, перед цим виступивши проти війни
Російський десантник: Ми просто руйнуємо міста і насправді нікого не звільняємо Агресор
25 серпня, 13:35
З 24 лютого структури Порошенка спрямували на підтримку ЗСУ понад півмільярда гривень
Десантники отримали від волонтерів дрони та обладнання для зв’язку (фото)
20 серпня, 17:21
Володимир Балюк був головним сержантом десантно-штурмової роти
Володимир Балюк. Історія десантника, який зупинив атаку окупантів на Херсонщині країна героїв
25 серпня, 12:23

Події в Україні

У Львові чоловік кинув у патрульних дві гранати (фото)
У Львові чоловік кинув у патрульних дві гранати (фото)
На Херсонщині окупанти із сексіграшками пішли на штурм позицій ЗСУ (фото)
На Херсонщині окупанти із сексіграшками пішли на штурм позицій ЗСУ (фото)
У Мелітополі окупанти видають повістки місцевим
У Мелітополі окупанти видають повістки місцевим
Українські воїни звільнили стратегічне село біля Слов'янська (відео)
Українські воїни звільнили стратегічне село біля Слов'янська (відео)
Український «Бук» збив ворожий літак без жодного пострілу
Український «Бук» збив ворожий літак без жодного пострілу
Рашисти на викрадені у банках гроші купували долари у місцевих
Рашисти на викрадені у банках гроші купували долари у місцевих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
Загинув директор оборонної компанії В'ячеслав Наливайко. Його останній пост зворушує до сліз
108K
Кремль заговорив про «прекращение спецоперации». Потрібні переговори із Зеленським
73K
Британська розвідка назвала ще одну проблему окупантів
73K
Заступник міністра повідомив про катастрофу на українсько-польському кордоні
61K
Рашисти після удару ЗСУ вперше не порахували втрати, – Арестович
20K
Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20

Новини

Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка
Вчора, 17:05
Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
Вчора, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
Вчора, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
Вчора, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
Вчора, 13:17
ЗСУ збили ворожий гелікоптер над Донеччиною
Вчора, 12:26

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту