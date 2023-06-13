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ЗСУ показали відео звільнення Макарівки в Донецькій області (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ показали відео звільнення Макарівки в Донецькій області (відео)
Населений пункт Макарівка що на Донеччині звільнено
фото ілюстративне

Частина особового складу ворога була знищена

Українські захисники показали відео зі звільнення Макарівки Донецької області. Про це повідомляє пресслужба 35 окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського.

«Населений пункт Макарівка що на Донеччині звільнено. Одеські морські піхотинці продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові знаходилися в авангарді звільнення села Макарівка», – йдеться в описі під відео.

В результаті звільнення цього населеного пункту, як повідомили бійці, частина особового складу ворога була знищена, частина взята в полон, а ще частина втекла. Наразі там тривають стабілізаційні дії.

Нагадаємо, за минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 км. Площа території взятої під контроль ЗСУ становить 90 км².

Триває 475-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один - знищено нашими захисниками.

Теги: росія ЗСУ полон військові звільнення ворог відео

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