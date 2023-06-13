ЗСУ показали відео звільнення Макарівки в Донецькій області (відео)
Частина особового складу ворога була знищена
Українські захисники показали відео зі звільнення Макарівки Донецької області. Про це повідомляє пресслужба 35 окремої бригади морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського.
«Населений пункт Макарівка що на Донеччині звільнено. Одеські морські піхотинці продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові знаходилися в авангарді звільнення села Макарівка», – йдеться в описі під відео.
В результаті звільнення цього населеного пункту, як повідомили бійці, частина особового складу ворога була знищена, частина взята в полон, а ще частина втекла. Наразі там тривають стабілізаційні дії.
Нагадаємо, за минулий тиждень в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах просування військ наступального угруповання склало 6,5 км. Площа території взятої під контроль ЗСУ становить 90 км².
Триває 475-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один - знищено нашими захисниками.
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