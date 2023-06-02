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За допомогу окупантам отримував подарунки. СБУ викрила колаборанта на Київщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
За допомогу окупантам отримував подарунки. СБУ викрила колаборанта на Київщині
Підозрюваний перевозив особовий склад окупантів та боєприпаси
фото: СБУ

Чоловік намагався «легалізуватися» на Київщині під виглядом переселенця зі сходу України 

У Борисполі затримали чоловіка, який допомагав окупантам. Він проживав в одному з селищ Сватівського району Луганської області. Це це повідомляє Служба безпеки України. 

СБУ встановила, що чоловік перевозив особовий склад окупантів та боєприпаси. Зловмисник влаштував у себе у дворі станцію техобслуговування для російських загарбників, де ремонтував різну військову техніку. За таку допомогу окупанти дозволяли йому грабувати будинки односельців.

Проте у 2023 році внаслідок наступальних дій ЗСУ лінія фронту наблизилась до околиць його селища. Тоді він перебрався на Київщину.

«Тут він намагався «легалізуватися» під виглядом переселенця зі сходу України і навіть почав оформляти соціальну допомогу», – зазначили в СБУ.

Правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали. Тепер зловмиснику загрожує 15 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, триває 464-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України. Попередньо, цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) та 18 іранських ударних БпЛА Shahed. Усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Інформація уточнюється.

Теги: Київщина СБУ війна

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