250 депутатів Ради отримали майже 10 млн грн компенсації за проїзд по Україні

Зокрема, 245 депутатів отримали компенсацію по 38 170 гривень

250 депутатів Верховної Ради отримали 9,4 млн гривень компенсації вартості проїзду територією України в 2017 році, повідомляють Українські Новини. 245 депутатів отримали компенсацію по 38 170 гривень, в тому числі перший заступник голови Ради Ірина Геращенко, віце-спікер Оксана Сироїд, голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак



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Зокрема, 245 депутатів отримали компенсацію по 38 170 гривень

250 депутатів Верховної Ради отримали 9,4 млн гривень компенсації вартості проїзду територією України в 2017 році, повідомляють Українські Новини.

245 депутатів отримали компенсацію по 38 170 гривень, в тому числі перший заступник голови Ради Ірина Геращенко, віце-спікер Оксана Сироїд, голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак та голова фракції «Об'єднання «Самопоміч» Олег Березюк.

Також компенсацію отримали представник Президента в Раді Ірина Луценко, заступник голови фракції «Блок Петра Порошенко» Олексій Гончаренко, депутати від БПП Мустафа Найєм і Сергій Лещенко.

Серед отримавших компенсацію за проїзд числиться депутат В'ячеслав Богуслаєв (група «Воля народу»), який задекларував 1,1 млрд гривень доходів за 2016 рік.

Компенсацію отримали також депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Сергій Рибалка, депутат від групи «Партія «Відродження» Антон Яценко і позафракційний Борислав Розенблат.

Відповідно до закону «Про статус народного депутата», у видатках на забезпечення Ради передбачаються кошти на проїзд депутатів усіма видами транспорту.

Раніше повідомлялося, що 93 нардепам компенсували 8 млн грн за закордонні відрядження.