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75% українців споживають російський контент: Бережна назвала рішення

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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75% українців споживають російський контент: Бережна назвала рішення
Міністерка культури Тетяна Бережна під час форуму «Всеохопна оборона: від концепції до дій»
фото: glavcom.ua

Міністерство культури планує витісняти російський інформаційний продукт українськими фільмами, серіалами та анімацією

Близько 75% українців продовжують споживати російський або російськомовний контент. Щоб зменшити його присутність в інформаційному просторі, Міністерство культури розвиватиме українські культурні продукти в межах державної програми «Тисячовесна». Про це заявила міністерка культури України Тетяна Бережна під час форуму «Всеохопна оборона: від концепції до дій», повідомляє кореспондент «Главкома».

За словами Бережної, перед запуском програми міністерство проаналізувало контентні вподобання українців. Результати дослідження засвідчили, що продукція російського походження та російськомовний контент досі охоплюють значну частину аудиторії.

«Одним із завдань «Тисячовесни», окрім того, щоб створити змістовний і якісний продукт, є також прагматичне завдання – витіснити російський контент», – пояснила міністерка.

Бережна наголосила, що для цього недостатньо лише обмежувати доступ до російської продукції. На її думку, український контент має стати конкурентоспроможною альтернативою, здатною зацікавити глядачів різного віку.

Одним із напрямів програми стане розвиток анімації. Міністерство підтримало 30 проєктів загальною вартістю близько 300 млн грн. На їх реалізацію передбачено до трьох років, оскільки створення анімаційного продукту потребує тривалішого виробничого циклу.

У межах «Тисячовесни» також планують розвивати українське кіно, серіали та інші формати культурного контенту. У міністерстві розраховують, що збільшення кількості якісних українських проєктів допоможе поступово скоротити попит на російську продукцію.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про запуск державної програми «Тисячовесна» з бюджетом 4 млрд грн. Ініціатива передбачає підтримку українських фільмів, серіалів, музики та інших культурних проєктів, які мають стати альтернативою російській продукції. 

Також «Главком» писав про результати конкурсного відбору «Тисячовесни». За підсумками пітчингів фінансування рекомендували надати 546 проєктам, зокрема у сферах кінематографа, сучасної музики, візуального та перформативного мистецтва. 

Крім того, «Главком» дослідив, які проєкти вже отримали державні кошти за програмою «Тисячовесна». Журналісти проаналізували перші виплати переможцям, умови співфінансування та розподіл бюджетних коштів між виробниками культурного контенту. 

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Теги: культура культура новости росія мова музика кіно

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