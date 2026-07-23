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YouTube змінив правила монетизації: під удар потрапив ШІ-контент

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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YouTube змінив правила монетизації: під удар потрапив ШІ-контент
Одна з категорій під забороною стосується ШІ-персонажів, які імітують реальних людей
фото ілюстративне

Метт Галприн: одна й та сама технологія дає змогу і творити якісний контент, і штампувати контент-ферми

YouTube оновив політику монетизації та детальніше визначив, які відео, створені за допомогою штучного інтелекту, більше не даватимуть авторам дохід. Оновлені правила покликані обмежити поширення шаблонного контенту, який масово тиражують за допомогою ШІ та інших автоматизованих інструментів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TechCrunch.

Який контент більше не монетизуватимуть

YouTube не забороняє використання штучного інтелекту для створення відео. Натомість платформа детальніше пояснила, які типи контенту вважає «неавтентичними» і такими, що не відповідають вимогам Партнерської програми – саме через неї автори заробляють на рекламі та підписках. Оновлені правила виділяють три категорії подібного контенту.

Перша категорія – шаблонний або повторюваний контент: відео, які масово створюють за одним сценарієм із мінімальними відмінностями, зокрема за допомогою ШІ, комп'ютерної графіки чи готових шаблонів. Такими можуть визнати навіть навчальні відео, якщо вони просто копіюють уже поширений на платформі контент і не пропонують нічого нового.

Друга категорія – контент, який навмисно шокує глядачів або викликає негативні емоції заради переглядів. Як приклад YouTube навів відео, де спершу показують тварину в небезпеці, а потім її нібито рятують. Якщо канал систематично публікує такий контент, його можуть виключити з партнерської програми незалежно від того, використовували під час зйомки штучний інтелект чи ні.

Третя категорія стосується ШІ-персонажів, які імітують реальних людей. YouTube не хоче заохочувати використання таких образів для обговорення чутливих тем – фінансів, медицини, здоров'я чи юридичних питань.

Чому YouTube посилює контроль

За словами очільника напряму довіри та безпеки YouTube Метта Галприна, головна мета оновлення – зменшити кількість так званих «контент-ферм», які масово публікують однотипні ролики лише заради заробітку.

«Штучний інтелект справді дозволяє знімати багато відео», – зауважив Галприн у відео на каналі Creator Insider. За його словами, той самий інструмент, що дає змогу творити якісний і оригінальний контент, водночас дозволяє швидко штампувати схожі один на одного ролики без творчого внеску автора.

У компанії наголосили: штучний інтелект сам по собі не є проблемою для платформи. Проблемою є використання ШІ-інструментів виключно для швидкого виробництва великої кількості однотипних відео. Раніше «Главком» повідомляв, що YouTube також впроваджує ШІ-інструменти для допомоги авторам – зокрема генеративні сервіси для створення анімації та автоматичного дублювання контенту іншими мовами.

Проблема стрімкого поширення згенерованого контенту стосується не лише відеохостингу. Раніше дослідження компанії Pangram показало, що кожен четвертий довгий допис у соціальних мережах повністю написаний штучним інтелектом. В Україні ж термін для позначення такого низькоякісного контенту – «ШІ-слоп» – цього року навіть офіційно закріпили в оновленому словнику Мінцифри.

Оновлені правила монетизації набули чинності 16 липня та стосуються всіх учасників YouTube Partner Program. За словами Галприна, канали, у яких забагато контенту будь-якої з трьох категорій, повністю втратять можливість монетизації.

Нагадаємо, раніше YouTube також переглянув підхід до модерації дезінформації – платформа дозволила частині заблокованих каналів повернутися, відмовившись від послуг сторонніх фактчекерів на користь системи нотаток від спільноти.

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Теги: гроші штучний інтелект YouTube правила відео

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