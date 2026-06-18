У Кропивницькому введено мораторій на російськомовний контент

Як йдеться в документі, рішення розроблено у зв’язку з потребою в захисті українського інформаційного простору від РФ

Рішення запроваджує заборону на території Кропивницької міської територіальної громади

Сьогодні, 18 червня, Кропивницька міська рада запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноважену із захисту державної мови.

Рішення запроваджує заборону на території Кропивницької міської територіальної громади:

публічного відтворення аудіовізуальних творів, фонограм, музичних кліпів, пісень, рекламних та розважальних аудіо-/відеоматеріалів російською мовою у публічних місцях (території загального користування, ТРЦ, заклади торгівлі, кафе/ресторани, транспорт тощо); організацію та проведення розважальних, концертних, клубних, театральних та інших публічних заходів із використанням російськомовного культурного продукту; публічну популяризацію, промоцію та розповсюдження російськомовного культурного продукту під час масових заходів, у комунальних закладах культури, публічних закладах всіх форм власності, закладах освіти, спорту, дозвілля тощо.

Як йдеться в документі, рішення розроблено у зв’язку з потребою в захисті українського інформаційного простору від РФ, яка використовує російську мову як інструмент гібридного впливу на свідомість, ідентичність та систему цінностей українського суспільства та намагається завадити зміцненню національної ідентичності, збереженню національної культури, традицій, звичаїв, історичної пам’яті.

«Мораторій надає можливість уникнути ескалації напруги в суспільстві та допоможе подолати наслідки тривалої русифікації, що відповідає публічному інтересу захисту національної безпеки, гідності та пам’яті жертв російської агресії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон №4699-IX, який передбачає вилучення російської мови з переліку мов, до яких в Україні застосовуються положення Європейська хартія регіональних або міноритарних мов.