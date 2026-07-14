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Контент, створений штучним інтелектом, заполонив соцмережі – дослідження

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Контент, створений штучним інтелектом, заполонив соцмережі – дослідження
Майже кожен четвертий довгий допис створив штучний інтелект
фото: epravda.com.ua

Дослідження понад мільйона публікацій показало, що найбільше матеріалів, створених штучним інтелектом, виявили у LinkedIn

Контент, створений штучним інтелектом, дедалі активніше поширюється у соціальних мережах. Найбільшу частку таких публікацій серед популярних платформ зафіксували у LinkedIn. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дослідження компанії Pangram.

Фахівці проаналізували понад 1 млн дописів у LinkedIn, Reddit, X, Medium та Substack. За результатами дослідження середній рівень контенту, повністю або частково створеного штучним інтелектом, становив 13,8%.

Найбільш насиченою такими матеріалами платформою виявився LinkedIn. За даними Pangram, майже дві третини всіх публікацій, які алгоритми визначили як повністю створені штучним інтелектом, були опубліковані саме там.

Якщо ж аналізувати довгі тексти обсягом понад 250 слів, то понад 40% таких дописів у LinkedIn класифікували як повністю згенеровані штучним інтелектом.

Загалом дослідники встановили, що приблизно кожен четвертий довгий допис у проаналізованих соціальних мережах – 25,72% – був повністю написаний штучним інтелектом. Водночас платформа Substack продемонструвала найнижчу частку такого контенту незалежно від довжини публікацій.

Інша ситуація склалася у соціальній мережі X. Хоча повністю згенерованих матеріалів там виявилося менше, ніж у LinkedIn, майже половина довгих публікацій містила текст, який був повністю або частково створений за допомогою штучного інтелекту. Лише трохи більше половини таких дописів дослідники віднесли до повністю написаних людьми.

Одні з найнижчих показників використання генеративного штучного інтелекту зафіксували на Reddit. Автори дослідження пояснюють це тим, що значну частину вибірки становили коментарі користувачів, які переважно створювалися без допомоги нейромереж. Водночас серед окремих авторських публікацій частка автоматично згенерованого контенту також виявилася помітною.

Для аналізу Pangram використала дані, зібрані з 24 квітня 2026 року за допомогою власного розширення для браузера Chrome. До вибірки увійшли понад 1 002 000 дописів довжиною понад 50 слів. Кожну публікацію перевірили за допомогою моделі Pangram 3.3, яка, за твердженням компанії, має рівень хибнопозитивних спрацьовувань близько 0,01%.

«Інтернет, повністю заповнений контентом, створеним штучним інтелектом, про який нічого не відомо, виглядає похмуро, але ми не вважаємо, що це неминуче. Ми сподіваємося, що, забезпечивши прозорість, ми зможемо повернути інтернет-користувачам певний контроль над тим, на що вони витрачають свою увагу», – підсумували дослідники.

Нагадаємо, раніше дослідження, опубліковане в журналі PLOS One, показало, що модель GPT-4 Turbo створювала відповіді від імені британських політиків, які учасники експерименту частіше оцінювали як більш автентичні, логічні та доречні, ніж справжні висловлювання цих людей.

Теги: штучний інтелект соціальні мережі

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