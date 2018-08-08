Адвокат повідомив, коли Бочковський збирається повернутися на роботу в ДСНС



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Сергій Бочковський

Рішення про поновлення Бочковського на посаді вступило в силу після розгляду справи в першій інстанції, заявив адвокат

Сергій Бочковський, якого Апеляційний суд Києва поновив на посаді начальника Держслужби України з надзвичайних ситуацій, планує повернутися на роботу після отримання рішення суду.

Про це «Громадському» повідомив його адвокат Ігор Федоренко.

За його словами, суд надсилає рішення у справі всім учасникам процесу в десятиденний строк.

«Після того, як буде отримано офіційне рішення, це приблизно 10 днів, я думаю, що ми прийдемо на роботу і Бочковський почне виконувати свої службові обов’язки», - сказав Федоренко.

Він зазначив, що рішення про поновлення Бочковського на посаді вступило в силу після розгляду справи в першій інстанції, але через формальні, на думку юриста, причини його не допустили на робоче місце.

«Тому ми почекаємо, щоби нам не відмовляли і не розказували, що це рішення (суду — ред.) ще не надійшло», - пояснив адвокат.

Також Федоренко додав, що подача касаційної скарги не впливає на набуття чинності рішення апеляційної інстанції.

Нагадаємо, 7 серпня суд поновив Бочковського на посаді, йому також компенсують зарплату за три роки.

Як відомо, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що не бачить підстав для поновлення Бочковського на посаді.

7 травня Бочковський подав заяву до Мін’юсту про примусове поновлення на посаді голови ДСНС.

У липні екс-голова ДСНС заявив, що невідомі здійснили спробу замаху на нього із застосуванням вогнепальної зброї.