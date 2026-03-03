Головна Країна Політика
Андрій Єрмак отримав нову посаду

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Андрій Єрмак отримав нову посаду
Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак очолив комітет адвокатури з євроінтеграції
фото з відкритих джерел

Колишній керівник Офісу президента очолив комітет адвокатури з питань захисту постраждалих від збройної агресії та компенсаційних механізмів

При Національній асоціації адвокатів України розпочали роботу чотири нові постійно діючі колегіальні дорадчі органи, один із яких очолив колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Про це повідомляє «Главком»

Відповідні рішення ухвалила Національна асоціація адвокатів України окремими розпорядженнями її голови Лідії Ізовітової. Створено такі комітети:

• Комітет з питань захисту постраждалих від збройної агресії проти України, компенсаційних механізмів та євроінтеграційного правового забезпечення відновлення (голова – Андрій Єрмак);
• Комітет з питань правового забезпечення та захисту прав у сфері психічного здоров’я (голова – Ганна Іщенко);
• Комітет з питань нафти, газу та надрокористування (голова – Сергій Антоненко);
• Комітет з питань медіації (голова – Луїза Романадзе).
• Комітет з питань медіації створено в ході реорганізації Комітету з питань альтернативного врегулювання спорів.

У НААУ нагадали, що комітети утворюються з метою сприяння розвитку та зміцненню ролі адвокатури в Україні, забезпечення прав адвокатів і створення умов для надання професійної правничої допомоги. Також їх діяльність спрямована на забезпечення верховенства права, сприяння соціально-економічному розвитку держави, удосконалення правової системи та наближення її до міжнародних стандартів.

Комітети взаємодіють із Радою адвокатів України, органами державної влади та місцевого самоврядування, судовими і правоохоронними органами, комітетами Верховної Ради, міжнародними та правозахисними організаціями.

Національну асоціацію адвокатів України очолює юристка Лідія Ізовітова, яка, за даними журналістських розслідувань, має багаторічні зв’язки з Віктором Медведчуком.

Ізовітова керує асоціацією з моменту її створення у 2012 році. Формально її десятирічний строк повноважень завершився у 2022-му, однак вона продовжує очолювати НААУ. Переобрання керівництва не проводиться – офіційним обґрунтуванням називають воєнний стан.

Нагадаємо, що колишній очільник Офісу президента не працював адвокатом з 20 лютого 2020 року. До того адвокатська практика Андрія Єрмака тривала майже 25 років. Колишній глава Офісу президента отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю у 1995 році. У жовтні 1997-го Єрмак разом із адвокатами Василем Ващенком і Михайлом Приходьком зареєстрували ТОВ «Міжнародна правнича компанія».

Теги: адвокат Андрій Єрмак

