Адвокат Гераскевича повідомив, яку роль Єрмак виконуватиме в оскарженні рішення МОК

Українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста

Колишній виконувач обовʼязки президента Федерації легкої атлетики, юрист Євген Пронін спростував інформацію про те, що екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак працюватиме у справі українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna.com.

Юрист наголосив, що Єрмак ніяк не долучений до команди адвокатів, що займаються справою спортсмена. «Можливо, мається на увазі, що він хоче піти в великий процес в CAS, коли він в майбутньому буде, але в цьому процесі лише я адвокат, і мені допомагає тільки моя команда», – сказав Пронін.

Нагадаємо, ветеран та засновник юридичної компанії «Міллер» Масі Найєм заявив, що екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак візьме участь в оскарженні рішення МОК про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпіади-2026. За словами Найєма, колишній очільник Банкової нібито долучився до команди адвокатів, що займаються справою спортсмена.

Як повідомлялося, український скелетоніст Владислав Гераскевич переконаний у правомірності своїх дій та готовий до рішучої юридичної боротьби за право виступати на Олімпійських іграх-2026. Спортсмен, якого дискваліфікували за вшанування пам'яті загиблих колег на шоломі, підкреслив, що не збирається здаватися і візьме особисту участь у засіданні Спортивного арбітражного суду (CAS).

До слова, українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026.