Чим зараз займається Єрмак? Оприлюднено щоденний графік

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Чим зараз займається Єрмак? Оприлюднено щоденний графік
фото з відкритих джерел

Андрій Єрмак дотримується жорсткої дисципліни та щодня відвідує спортзал

Керівник відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайло Ткач оприлюднив деталі про поточне місцеперебування та спосіб життя ексочільника Офісу Президента Андрія Єрмака. За даними журналіста, колишній посадовець перебуває в Києві, веде вкрай непублічний спосіб життя та приділяє значну увагу фізичній формі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УП.

Після резонансної відставки у 2025 році, місцезнаходження Єрмака залишалося предметом численних чуток. УП вдалося задокументувати щоденний графік політика.

За словами Михайла Ткача, Андрій Єрмак дотримується жорсткої дисципліни та щодня відвідує спортзал.

«Ми знайшли насправді цього чоловіка, якого всі шукають. Людина дбає про своє здоров’я. Не завжди встигаєш зарядку зробити... а людина щодня, як годинничок, тренується по дві години в спортзалі», – зауважив Ткач в ефірі «УП. Чат».

Спосіб пересування та перебування на об’єктах свідчить про безпрецедентний рівень охорони. За спостереженнями розслідувачів, Єрмака супроводжує велика кількість бодігардів.

Перед тим як він виходить з авто, охорона ретельно перевіряє периметр. Бувають випадки, коли він очікує в машині 10–15 хвилин, поки охоронці не переконаються, що сторонніх людей немає.

Охорона самостійно відкриває ключами приміщення для тренувань, забезпечуючи повну ізоляцію Єрмака.

«Тобто переїжджає Єрмак з охороною, охорона відкриває ключем цей зал, він спускається, тренується, виходить, охорона закриває. Тобто він загалом, наскільки ми бачимо, не дуже публічний спосіб життя веде. І навіть дуже часто, коли він кудись під'їжджає, охорона дивиться, щоб люди пройшли, і тоді він вже виходить з машини», – зазначив Михайло Ткач.

Журналісти припускають, що спортзал, який використовує Єрмак, може перебувати на державній території або бути частиною урядових об'єктів. 

«Мені здається, що це на державній території, локації», – додав він.

Як відомо, колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель заявила, що протягом кількох років отримувала від різних джерел інформацію про нібито використання магічних та езотеричних практик керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. 

Теги: розслідування спорт Андрій Єрмак

