Коли відбудуться вибори в Україні? Президент зробив заяву

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Коли відбудуться вибори в Україні? Президент зробив заяву
Зеленський зазначив, що поки не визначився, чи буде йти на наступні вибори
Глава України про вибори: Не впевнений, що буду балотуватися

Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні відбудуться після закінчення війни. Про це він зауважив інтерв'ю Corriere Della Serra, передає «Главком».

Зеленський зазначив, що поки не визначився, чи буде йти на наступні вибори.

«Справжнє питання полягає в тому: коли ми зможемо провести вибори? Безумовно, вони відбудуться після закінчення війни, а не під час тимчасового перемир'я. І я зовсім не впевнений, що буду балотуватися, подивлюся, чого захочуть українці», – наголосив президент.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ЗМІ зробив важливу заяву щодо свого можливого балотування на другий президентський термін. Глава держави підкреслив, що його рішення напряму залежатиме від завершення бойових дій та умов, у яких перебуватиме країна.

Також президент України Володимир Зеленський стверджує, що ідея проведення виборів під час війни майже не має підтримки в українському суспільстві. За його словами, 90% українців проти проведення виборів зараз.

До слова, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто заявив в інтерв’ю «Главкому» зауважив, що референдум щодо підтримки мирної угоди, якщо до нього дійде, скоріше за все, буде проведений разом з президентськими виборами. І обидва ці голосування будуть певним чином взаємопов'язані. 

Теги: вибори Володимир Зеленський

