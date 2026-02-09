Атака на Одесу та Харківщину: головне за ніч

Дайджест новин у ніч на 9 лютого 2026 року

Окупанти атакували дронами Харківщину та Одесу, у Португалії пройшли президентські вибори, Венесуела звільнила 30 політв'язнів.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 9 лютого:

Росіяни вдарили по Одесі

Цієї ночі російські терористи атакували Одесу ударними безпілотниками. Через російську атаку загинув чоловік. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки та комунікації.

Виникла пожежа на даху багатоповерхівки, пошкоджено газопровід, а також зафіксовано займання легкових автомобілів та нежитлової споруди. Також місцеві канали поширили перші кадри після російських влучань.

Атака на Харківщину

У ніч на 9 лютого російські окупанти атакували безпілотниками Харківщину. Під удар ворожих ударних дронів потрапив один з населених пунктів Малоданилівської громади.

Внаслідок російського удару постраждала житлова громадська забудова. Також руйнування житлових будинків, господарських споруд, автомобілів та іншого майна. Про постраждалих наразі інформації немає. Наслідки атаки уточнюються, на місцях працюють екстрені служби.

Венесуела звільнила 30 політв'язнів

У Венесуелі триває процес звільнення політичних в’язнів. З-під варти вийшли відомий опозиційний політик Хуан Пабло Гуаніпа та адвокат Перкінс Роча. Гуаніпа та Роча є близькими соратниками опозиційної лідерки Марії Коріни Мачадо. Обох раніше звинувачували у тероризмі.

Ці обвинувачення вони та їхні прихильники категорично відкидали. Умови їх утримання неодноразово критикувалися правозахисниками через обмеження доступу до родин і адвокатів. За 8 лютого на волю вийшли 30 осіб.

Португалія обрала президента

Португалія обрала нового главу держави – ним став 63-річний соціаліст Антоніу Жозе Сегуру. За підсумками другого туру президентських виборів, він упевнено переміг ультраправого опонента Андре Вентура, отримавши п’ятирічний мандат довіри від виборців.

Сегуру, якого після першого туру публічно підтримали низка впливових консерваторів, зібрав близько 66% голосів після підрахунку 95% бюлетенів. Антоніу Жозе Сегуру стане першим соціалістом на цій посаді за останні 20 років, змінивши консерватора Марселу Ребелу де Соузу, який відбув два терміни.