«Шолом пам'яті» на Олімпійських іграх: Адвокат подав апеляцію до CAS через дискваліфікацію Гераскевича

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
«Шолом пам’яті» на Олімпійських іграх: Адвокат подав апеляцію до CAS через дискваліфікацію Гераскевича
фото: Reuters

Адвокат: Владислав заслуговує на шанс отримати можливість взяти участь у цій Олімпіаді

Українська сторона розпочала юридичну процедуру оскарження рішення про дискваліфікацію скелетоніста Владислава Гераскевича. Адвокат Євген Пронін направив заяву до Спортивного арбітражного суду (CAS), аби повернути атлету право на участь в Олімпійських іграх-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Євгена Проніна.

Захист наполягає на тому, що рішення журі є несправедливим, а зображення загиблих колег на шоломі не є порушенням заборони на політичну пропаганду.

«Відчуваючи суцільну правову, спортивну та історичну несправедливість, за узгодженням із Владиславом та в його інтересах я подав апеляцію за спеціальною процедурою швидкого оскарження рішень під час Олімпійських ігор – процедурою розгляду справ у Спортивному арбітражному суді (CAS), яка може відбутися протягом 24 годин», – розповів Пронін.

Оскільки Олімпійські ігри тривають, юристи використовують спеціальний механізм швидкого реагування. Апеляцію подано до виїзного підрозділу CAS, який наразі базується в Мілані.

Українська делегація розраховує на те, що CAS виступить як незалежний орган і не буде сліпо дотримуватися бюрократичних трактувань правила 50 МОК. Головна мета – отримати законне та обґрунтоване рішення, яке дозволило б Гераскевичу вийти на старт наступних заїздів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відзначив високою державною нагородою – орденом Свободи – відомого українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Нагородження відбулося на тлі гучного міжнародного скандалу, пов'язаного з дискваліфікацією спортсмена на зимових Олімпійських іграх-2026.

Згідно з указом, орден присвоєно за «самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей».

Як відомо, Володимир Зеленський розкритикував МОК через дискваліфікацію українця Владислава Гераскевича на Олімпійських іграх-2026.

«Спорт не означає безпам'ятство, а Олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру», – заявив Зеленський.

Президент подякував олімпійцю за чітку позицію. За словами глави держави, його шолом – нагадування цілій планеті, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. На думку Зеленського, Гераскевич не порушив жодного правила.

Український президент нагадав, що 660 українських атлетів і тренерів були вбиті Росією після повномасштабного вторгнення. Натомість 13 росіян, які поїхали до Італії в статусі нейтральних, за межами олімпійських арен підтримують агресію і окупацію. За словами Зеленського, на дискваліфікацію передусім заслуговують вони.

Владислав Гераскевич Олімпіада МОК адвокат

