Ким тепер працює Єрмак? «Главком» оприлюднив ексклюзивні подробиці

Колишній очільник Офісу президента відновив свою адвокатську практику

Глава Офісу президента у 2020-2025 роках Андрій Єрмак відновив свою адвокатську діяльність. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Куди зник Єрмак? Стало відомо, чим тепер займається ексглава Офісу президента (документи)».

За даними реєстру адвокатів, 23 січня 2026 року Єрмак відновив адвокатську діяльність. Колишній очільник ОП не працював адвокатом з 20 лютого 2020 року, коли очолив Офіс президента. До того його практика тривала майже 25 років. Андрій Борисович отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю у далекому 1995 році. У жовтні 1997-го Єрмак разом із адвокатами Василем Ващенком і Михайлом Приходьком зареєстрували ТОВ «Міжнародна правнича компанія».

скріншот

Згідно з даними декларацій, ще у 2019-2020 роках ТОВ «Міжнародна правнича компанія» виплатила Єрмаку 72,1 тис. грн заробітної плати.

Як повідомляв «Главком», 28 листопада 2025 року Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу президента на тлі «Міндічгейту». За кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Колишній посадовець стверджував, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

Колишній очільник Банкової заявляв, що «не хоче створювати проблем для Зеленського» і вирушає на фронт. Він не уточнив, коли і як планує це зробити.

Крім того, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.