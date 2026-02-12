Зеленський пояснив звільнення Єрмака з посади голови Офісу президента

Андрій Єрмак тривалий час був ключовою фігурою в українсбкій політиці та переговорних процесах щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами видання The Atlantic пояснив причини відставки Андрія Єрмака. Глава держави спростував припущення, що це рішення було пов'язане з корупційним розслідуванням у межах справи «Мідас». Про це пише «Главком».

Володимир Зеленський відмовився підтвердити, що саме антикорупційне розслідування стало приводом для звільнення очільника Офісу Президента. Він обмежився коротким коментарем, зазначивши, що керувався власними внутрішніми мотивами під час ухвалення цього рішення.

Автор матеріалу Саймон Шустер зауважує, що протягом тривалого часу український лідер ігнорував заклики до відставки Єрмака, які лунали як від уряду Сполучених Штатів, так і від багатьох внутрішніх партнерів. Андрій Єрмак тривалий час був ключовою фігурою в переговорних процесах.

У статті також наголошується на непростих відносинах експосадовця з міжнародними партнерами та найближчим оточенням президента. Зокрема, йдеться про напруженість у спілкуванні з низкою західних дипломатів та конфліктні ситуації всередині команди глави держави.

Як повідомляв «Главком», 28 листопада 2025 року Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу президента на тлі «Міндічгейту». За кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Колишній посадовець стверджував, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

Колишній очільник Банкової заявляв, що «не хоче створювати проблем для Зеленського» і вирушає на фронт. Він не уточнив, коли і як планує це зробити.

Крім того, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.