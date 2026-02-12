Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський пояснив звільнення Єрмака з посади голови Офісу президента

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський пояснив звільнення Єрмака з посади голови Офісу президента
фото: Офіс президента

Андрій Єрмак тривалий час був ключовою фігурою в українсбкій політиці та переговорних процесах щодо завершення війни

Президент України Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами видання The Atlantic пояснив причини відставки Андрія Єрмака. Глава держави спростував припущення, що це рішення було пов'язане з корупційним розслідуванням у межах справи «Мідас». Про це пише «Главком».

Володимир Зеленський відмовився підтвердити, що саме антикорупційне розслідування стало приводом для звільнення очільника Офісу Президента. Він обмежився коротким коментарем, зазначивши, що керувався власними внутрішніми мотивами під час ухвалення цього рішення.

Автор матеріалу Саймон Шустер зауважує, що протягом тривалого часу український лідер ігнорував заклики до відставки Єрмака, які лунали як від уряду Сполучених Штатів, так і від багатьох внутрішніх партнерів. Андрій Єрмак тривалий час був ключовою фігурою в переговорних процесах.

У статті також наголошується на непростих відносинах експосадовця з міжнародними партнерами та найближчим оточенням президента. Зокрема, йдеться про напруженість у спілкуванні з низкою західних дипломатів та конфліктні ситуації всередині команди глави держави.

Як повідомляв «Главком», 28 листопада 2025 року Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу президента на тлі «Міндічгейту». За кілька годин після звільнення з посади очільника Офісу президента Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Колишній посадовець стверджував, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

Колишній очільник Банкової заявляв, що «не хоче створювати проблем для Зеленського» і вирушає на фронт. Він не уточнив, коли і як планує це зробити.

Крім того, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.

Теги: Володимир Зеленський Андрій Єрмак звільнення Операція «Мідас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під Харковом окупанти знищили інноваційний термінал «Нової пошти»
Зеленський про обстріл РФ: Холод війну виграти не допоможе
13 сiчня, 10:51
Зеленський: «Робота Повітряних сил по «шахедах» незадовільна»
Глава держави розкритикував роботу Повітряних сил та пообіцяв висновки
20 сiчня, 20:10
Росія випустила 165 ударних дронів по Україні
Зеленський назвав головні цілі росіян під час нічної атаки
27 сiчня, 11:10
Суд визнав, що у 2024 році чоловік допомагав росіянам організувати замах на президента України
Поляк, який готував замах на Зеленського, отримав вирок
3 лютого, 15:42
Зеленський розповів, кого боїться Путін
Зеленський розповів, кого боїться Путін
5 лютого, 01:56
Зеленський провів нараду з Федоровим
Зеленський після наради з Федоровим заявив про масштабні зміни в мобілізації
14 сiчня, 16:19
Зеленський доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години
Надзвичайна ситуація в енергетиці. Зеленський пояснив, що це означає
14 сiчня, 19:51
Дональд Трамп планує зустріч із Зеленським
Трамп заявив, що хоче сьогодні зустрітися із Зеленським
21 сiчня, 16:28
Світлана Тихановська та Володимир Зеленський у Вільнюсі
Тихановська після зустрічі у Вільнюсі дала характеристику Зеленському
25 сiчня, 20:36

Політика

Зеленський пояснив звільнення Єрмака з посади голови Офісу президента
Зеленський пояснив звільнення Єрмака з посади голови Офісу президента
Потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО – Зеленський
Потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО – Зеленський
Уряд затвердив Національну раду з питань молоді: хто у списку
Уряд затвердив Національну раду з питань молоді: хто у списку
Нардепи масово потруїлися у парламентській їдальні – Тищенко
Нардепи масово потруїлися у парламентській їдальні – Тищенко
Нардеп пояснив, звідки в деклараціях парламентарів взялися нові солідні щомісячні виплати
Нардеп пояснив, звідки в деклараціях парламентарів взялися нові солідні щомісячні виплати
Шуфрич досі у СІЗО. Адвокат пояснив, в яку пастку попав нардеп
Шуфрич досі у СІЗО. Адвокат пояснив, в яку пастку попав нардеп

Новини

Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон
Вчора, 21:43
В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Вчора, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
11 лютого, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
11 лютого, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua