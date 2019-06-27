Андрій Богдан: Зараз лише іноді спілкуюсь з Коломойським



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«Зараз ми не можемо зустрітися, поговорити, випити кави», - Богдан

Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявляє, що не є людиною олігарха Ігоря Коломойського, хоч був його адвокатом і досі іноді з ним розмовляє.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «1+1».

«Я був його адвокатом. Мені закидають близькість не тільки до Коломойського, а і близькість до дуже багатьох персоналій. За останні 10 років я був адвокатом дуже багатьох політиків, великих бізнесменів», - сказав Богдан.

Але це йому не заважає, запевняє глава Офісу президента.

Богдан заявляє, що давно не спілкувався з Коломойським.

«Але так, іноді розмовляю. Я як вів справи, то я практично кожен день спілкувався. На сьогоднішній день ми, звичайно, не можемо зустрітися, поговорити, випити кави», - розповів глава Офісу президента.

Він стверджує, що не є людиною Коломойського. «Я є людина Зеленського», - стверджує Богдан.