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    Арестович розкрив тему промови Зеленського на Генасамблеї ООН

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    Володимир Зеленський присвятить частину своєї промови на Генеральній асамблеї ООН залученню жителів окупованих територій до виборів до Держдуми РФ - Арестович розкрив тему промови Зеленського на Генасамблеї ООН
    Володимир Зеленський присвятить частину своєї промови на Генеральній асамблеї ООН залученню жителів окупованих територій до виборів до Держдуми РФ

    Володимир Зеленський дасть оцінку залученню жителів окупованих територій до голосування в РФ

    Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що глава держави Володимир Зеленський присвятить частину своєї промови на Генеральній асамблеї ООН залученню жителів окупованих територій до виборів до Держдуми РФ. Про це він заявив у інтерв'ю телеканалу Дом.

    «Думаю, що в промові президента на Генасамблеї ООН буде дана політична оцінка цьому залученню. І що стосується заходів на рівні української держави, то, як відомо, Рада національної безпеки та оборони 17 вересня ввів санкції проти тих людей, які організовують і проводять такі вибори», – заявив Арестович.

    У той же час, радник Андрія Єрмака та представник України в ТКГ підкреслив, що багатьох жителів окупованих територій змусили проголосувати на виборах у Росії.

    «Є люди, які змушені це зробити, щоб не залишитися без роботи. Ті ж самі бюджетники, яких ставлять на окупованих територіях в дуже жорсткий стан: не голосуєш - ти без роботи. А можливо, тебе ще будуть переслідувати. Є люди, які добровільно взяли та пішли. Ми відокремимо зерна від плевел. Будемо розбиратися в кожному випадку окремо. Я повністю впевнений, що прості люди не постраждають», – повідомив Арестович.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

    Саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідає США.

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    Теги: вибори санкції ООН Володимир Зеленський радник Олексій Арестович
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    Арестович розкрив тему промови Зеленського на Генасамблеї ООН