Дуда і Зеленський зустрінуться у Нью-Йорку

У Дуди анонсували зустріч із Зеленським під час Генасамблеї ООН в Нью-Йорку

Дуда проведе зустріч із Зеленським, президенткою Молдови Маєю Санду і прем'єром Грузії Іраклієм Гарібашвілі

Під час 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку президент Польщі Анджей Дуда зустрінеться з очільниками кількох держав, зокрема й президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомили в канцелярії президента Польщі.

Зустріч запланована на 20:00 (за місцевим часом) 21 вересня у приміщенні генконсульства Польщі у Нью-Йорку.

«20:00 Зустріч президента республіки Польща Анджея Дуди з президентом Республіки Молдова Майєю Санду, президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр -міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі», - йдеться у повідомленні.

Під час перебування у США Дуда також зустрінеться з президентами Бразилії, Монголії, Туреччини, Чорногорії, Литви, Латвії та Естонії, а також представниками керівних органів ООН.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

Саме для участі в Генасамблеї ООН президент Володимир Зеленський знову відвідає США.

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