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    Глава ЦВК РФ звинуватила США, Німеччину та Україну в хакерських атаках

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    Нинішні парламентські вибори в Росії супроводжуються численними звинуваченнями в порушеннях - Глава ЦВК РФ звинуватила США, Німеччину та Україну в хакерських атаках
    Нинішні парламентські вибори в Росії супроводжуються численними звинуваченнями в порушеннях
    Фото: ЕРА

    Раніше уряд Німеччини за три тижні до виборів в бундестаг офіційно попросив Москву припинити кібератаки на акаунти німецьких політиків

    Голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова заявила про «кібератаки» на єдиний портал «держпослуг». Більшість з них, за її словами, здійснюються з США і Німеччини. Про це повідомляє DW.

    «(Атаки) дуже зашкалюють. Якщо подивитися розподіл за країнами: США - 50%, Німеччина - 25%, Росія - 10%, Китай - 10%, Україна - 5%», – заявила Памфілова.

    Атаки, за її словами, йдуть також і на сайт для дистанційного електронного голосування vybory.gov.

    «Якщо подивитися розподіл за країнами - 50% атак з США, з Німеччини - 25%, з Кореї - 20%, з Китаю - 5%», - повідомила глава ЦВК.

    Раніше уряд Німеччини за три тижні до виборів в бундестаг, які відбудуться 26 вересня, офіційно попросив Москву припинити кібератаки на акаунти німецьких політиків. В їх організації Берлін звинуватив російські спецслужби.

    Нинішні парламентські вибори в Росії супроводжуються численними звинуваченнями в порушеннях. Незалежні спостерігачі руху «Голос» до 21 години по Москві повідомили на сайті «Карта порушень на виборах» більш ніж про 4,5 тис. випадків фальсифікацій під час голосування 17-19 вересня. Крім того, компанії Apple і Google незадовго до виборів під тиском російської влади заблокували додаток «Навальний», де були опубліковані списки «Розумного голосування».

    Памфілова, в свою чергу, повідомила лише про 137 повідомлень про «можливий примус» при голосуванні, які, за її словами, Центрвиборчком отримав з 45 суб'єктів РФ. Всі звернення, додала глава ЦВК, були спрямовані «до відповідних інстанцій: в прокуратуру, Слідчий комітет, керівникам регіонів, звідки вони прийшли».

    Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

    Зокрема, за інформацією телеканалу «Дождь», такі паспорти отримали люди, які прибули кількома автобусами з ОРДЛО в селище Матвіїв Курган.

    Росія ухвалила постанову, щоб жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають паспорти країни-окупанта, дозволили голосувати на цих виборах, навіть у режимі онлайн.

    У відповідь МЗС України висловило протест та осуд через зухвалі дії держави-агресорки. Київ вимагає розширити санкції проти Москви.

    Нагадаємо, Володимир Путін, який перебуває на самоізоляції, 17 вересня вперше в житті проголосував дистанційно на виборах до Держдуми.

    Згодом у Кремлі вигадали пояснення конфузу, в який втрапив Путін.

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    Теги: ЦВК МЗС Росія США вибори Путін Бундестаг Україна уряд
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    Глава ЦВК РФ звинуватила США, Німеччину та Україну в хакерських атаках