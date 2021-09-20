Глава ЦВК РФ звинуватила США, Німеччину та Україну в хакерських атаках

Раніше уряд Німеччини за три тижні до виборів в бундестаг офіційно попросив Москву припинити кібератаки на акаунти німецьких політиків

Голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова заявила про «кібератаки» на єдиний портал «держпослуг». Більшість з них, за її словами, здійснюються з США і Німеччини. Про це повідомляє DW.

«(Атаки) дуже зашкалюють. Якщо подивитися розподіл за країнами: США - 50%, Німеччина - 25%, Росія - 10%, Китай - 10%, Україна - 5%», – заявила Памфілова.

Атаки, за її словами, йдуть також і на сайт для дистанційного електронного голосування vybory.gov.

«Якщо подивитися розподіл за країнами - 50% атак з США, з Німеччини - 25%, з Кореї - 20%, з Китаю - 5%», - повідомила глава ЦВК.

Раніше уряд Німеччини за три тижні до виборів в бундестаг, які відбудуться 26 вересня, офіційно попросив Москву припинити кібератаки на акаунти німецьких політиків. В їх організації Берлін звинуватив російські спецслужби.

Нинішні парламентські вибори в Росії супроводжуються численними звинуваченнями в порушеннях. Незалежні спостерігачі руху «Голос» до 21 години по Москві повідомили на сайті «Карта порушень на виборах» більш ніж про 4,5 тис. випадків фальсифікацій під час голосування 17-19 вересня. Крім того, компанії Apple і Google незадовго до виборів під тиском російської влади заблокували додаток «Навальний», де були опубліковані списки «Розумного голосування».

Памфілова, в свою чергу, повідомила лише про 137 повідомлень про «можливий примус» при голосуванні, які, за її словами, Центрвиборчком отримав з 45 суб'єктів РФ. Всі звернення, додала глава ЦВК, були спрямовані «до відповідних інстанцій: в прокуратуру, Слідчий комітет, керівникам регіонів, звідки вони прийшли».

Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

Зокрема, за інформацією телеканалу «Дождь», такі паспорти отримали люди, які прибули кількома автобусами з ОРДЛО в селище Матвіїв Курган.

Росія ухвалила постанову, щоб жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають паспорти країни-окупанта, дозволили голосувати на цих виборах, навіть у режимі онлайн.

У відповідь МЗС України висловило протест та осуд через зухвалі дії держави-агресорки. Київ вимагає розширити санкції проти Москви.

Нагадаємо, Володимир Путін, який перебуває на самоізоляції, 17 вересня вперше в житті проголосував дистанційно на виборах до Держдуми.

Згодом у Кремлі вигадали пояснення конфузу, в який втрапив Путін.

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