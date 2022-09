Зеленський поговорив з Барброю Стрейзанд, яка має українське коріння

Американська вокалістка, композиторка, акторка та режисерка Барбра Стрейзанд стала амбасадоркою ініціативи UNITED24. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Телеграмі.

«Обговорив під час онлайн-дзвінка з Барброю Стрейзанд, яка стала амбасадоркою фандрейзингової платформи United24 у напрямі «Медична допомога», деталі нашої співпраці», – розповів президент.

Зеленський підкреслив, що світ може трохи втомлюватись щодня думати про Україну, але спільноти у США та європейських країнах продовжують підтримувати та допомагати нам.

«Для нас дуже важливо, аби такі талановиті й відомі у світі люди підтримували платформу United24. Пані Стрейзанд, дякую за підтримку України!», – зазначив глава держави.

У команді United24 розповіли, що дідусь і бабуся Стрейзанд емігрували до США з України й вона зізнається, що відчуває сильний зв’язок з українцями.

«Оскільки я маю єврейське походження з українським корінням, я особливо зворушена боротьбою українців за свободу. Стійкість та мужність українського народу стали справжнім натхненням для всіх, хто працює над збереженням демократії та бореться з авторитаризмом. Ви та ваша країна маєте мою повну підтримку», – сказала Стрейзанд.

⚡️@BarbraStreisand becomes an Ambassador for the #united24 platform to focus her efforts on Medical Aid⚡️

Ms. Streisand outlined her collaboration with @ZelenskyyUa, during an online call, where she shared her strong connection with Ukrainians👇🏽#StandWithUkraine #united24 pic.twitter.com/HuiJ0VqZGj