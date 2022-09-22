Зеленський поговорив з Барброю Стрейзанд, яка має українське коріння

Зеленський під час дзвінка з Барброю Стрейзанд обговорив деталі співпраці

Барбра Стрейзанд збиратиме кошти на медичну допомогу

Американська вокалістка, композиторка, акторка та режисерка Барбра Стрейзанд стала амбасадоркою ініціативи UNITED24. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Телеграмі.

«Обговорив під час онлайн-дзвінка з Барброю Стрейзанд, яка стала амбасадоркою фандрейзингової платформи United24 у напрямі «Медична допомога», деталі нашої співпраці», – розповів президент.

Зеленський підкреслив, що світ може трохи втомлюватись щодня думати про Україну, але спільноти у США та європейських країнах продовжують підтримувати та допомагати нам.

«Для нас дуже важливо, аби такі талановиті й відомі у світі люди підтримували платформу United24. Пані Стрейзанд, дякую за підтримку України!», – зазначив глава держави.

У команді United24 розповіли, що дідусь і бабуся Стрейзанд емігрували до США з України й вона зізнається, що відчуває сильний зв’язок з українцями.

«Оскільки я маю єврейське походження з українським корінням, я особливо зворушена боротьбою українців за свободу. Стійкість та мужність українського народу стали справжнім натхненням для всіх, хто працює над збереженням демократії та бореться з авторитаризмом. Ви та ваша країна маєте мою повну підтримку», – сказала Стрейзанд.

⚡️@BarbraStreisand becomes an Ambassador for the #united24 platform to focus her efforts on Medical Aid⚡️

Ms. Streisand outlined her collaboration with @ZelenskyyUa, during an online call, where she shared her strong connection with Ukrainians👇🏽#StandWithUkraine #united24 pic.twitter.com/HuiJ0VqZGj — U24 (@U24_gov_ua) September 22, 2022

Перший проєкт Стрейзанд – 24 000 Friends of Ukraine, аби залучити 24 тис. підписників на щомісячний внесок 24 доларів на медичну допомогу.

Фандрейзингова платформа United24, ініційована Президентом України, за три місяці роботи зібрала вже понад 170 мільйонів доларів. Найбільшими донорами платформи є громадяни США, Німеччини, Франції, Великої Британії та Канади. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються профільними міністерствами на потреби за трьома напрямами: «Медична допомога», «Оборона та розмінування» та «Відбудова України».