Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський поговорив з Барброю Стрейзанд, яка має українське коріння

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський поговорив з Барброю Стрейзанд, яка має українське коріння
Зеленський під час дзвінка з Барброю Стрейзанд обговорив деталі співпраці

Барбра Стрейзанд збиратиме кошти на медичну допомогу

Американська вокалістка, композиторка, акторка та режисерка Барбра Стрейзанд стала амбасадоркою ініціативи UNITED24. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Телеграмі.

«Обговорив під час онлайн-дзвінка з Барброю Стрейзанд, яка стала амбасадоркою фандрейзингової платформи United24 у напрямі «Медична допомога», деталі нашої співпраці», – розповів президент.

Зеленський підкреслив, що світ може трохи втомлюватись щодня думати про Україну, але спільноти у США та європейських країнах продовжують підтримувати та допомагати нам.

«Для нас дуже важливо, аби такі талановиті й відомі у світі люди підтримували платформу United24. Пані Стрейзанд, дякую за підтримку України!», – зазначив глава держави.

У команді United24 розповіли, що дідусь і бабуся Стрейзанд емігрували до США з України й вона зізнається, що відчуває сильний зв’язок з українцями.

«Оскільки я маю єврейське походження з українським корінням, я особливо зворушена боротьбою українців за свободу. Стійкість та мужність українського народу стали справжнім натхненням для всіх, хто працює над збереженням демократії та бореться з авторитаризмом. Ви та ваша країна маєте мою повну підтримку», – сказала Стрейзанд.

Перший проєкт Стрейзанд – 24 000 Friends of Ukraine, аби залучити 24 тис. підписників на щомісячний внесок 24 доларів на медичну допомогу.

Фандрейзингова платформа United24, ініційована Президентом України, за три місяці роботи зібрала вже понад 170 мільйонів доларів. Найбільшими донорами платформи є громадяни США, Німеччини, Франції, Великої Британії та Канади. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та спрямовуються профільними міністерствами на потреби за трьома напрямами: «Медична допомога», «Оборона та розмінування» та «Відбудова України».

Теги: президент війна актор розмінування

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Частина звільнених полонених наразі перебуває в лікарні
Звільнені військові зазнали жорстких тортур в полоні – Буданов
Сьогодні, 20:34
Україна повернула з російського полону 215 героїв
Звільнені командири «Азова» будуть у Туреччині до кінця війни
Сьогодні, 12:09
Росіяни знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх товаришів по службі
Удар по Харкову: Росія знищила вагони з тілами своїх військових
Сьогодні, 10:02

Політика

«Объясню по-русски»: Зеленський дав поради росіянам, як вижити після мобілізації в РФ
«Объясню по-русски»: Зеленський дав поради росіянам, як вижити після мобілізації в РФ
Армія окупантів не витримала й посипалась: звернення Зеленського
Армія окупантів не витримала й посипалась: звернення Зеленського
Воєнні злочини в Ізюмі: Франція направить до України нову групу слідчих
Воєнні злочини в Ізюмі: Франція направить до України нову групу слідчих
НАБУ завершило розслідувати справу «Роттердам+»
НАБУ завершило розслідувати справу «Роттердам+»
Зеленський поговорив з Барброю Стрейзанд, яка має українське коріння
Зеленський поговорив з Барброю Стрейзанд, яка має українське коріння
Реакція на мобілізацію та «референдуми» РФ: Зеленський провів засідання ставки
Реакція на мобілізацію та «референдуми» РФ: Зеленський провів засідання ставки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
333K
Обмін «азовців» на Медведчука. Російський пропагандист потрапив у конфуз
164K
Чи змінять хід війни останні рішення Путіна: відповідь аналітиків ISW
125K
Північна Корея офіційно відцуралася Путіна
95K
Британська розвідка пояснила, чому Путін оголосив мобілізацію
95K
Штурмують кордони. Як росіяни тікають від путінської мобілізації (відео)
73K
Рашисти вигадали цинічний план проведення «референдуму»

Новини

Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Сьогодні, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
Вчора, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Вчора, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
20 вересня, 06:55

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту