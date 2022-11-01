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Київ відвідала Єврокомісар з питань енергетики

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київ відвідала Єврокомісар з питань енергетики
Сімсон: «Я сьогодні в Києві, щоб допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору України»
фото: Кадрі Сімсон/Твіттер

Сімсон наголосила, що Євросоюз готовий допомагати Україні, поки вона не переможе

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон сьогодні, 1 листопада, відвідала з робочим візитом Київ, аби допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору нашої держави. Про це пані Сімсон повідомила у Twitter.

«Я сьогодні в Києві, щоб допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору України. Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку Росії – жорстока та нелюдська тактика, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими», – написала Єврокомісар.

Сімсон додала, що Євросоюз готовий допомагати Україні, поки вона не переможе.

Нагадаємо, як повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, компанія  використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає. Як повідомлялося, Євросоюз презентував 10 шляхів пришвидшити декарбонізацію енергетики.

Російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Також російські ракети пошкодили об'єкти критичної інфраструктури на Буковині. 

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Теги: енергетика Єврокомісар інфраструктура

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