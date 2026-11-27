Президент України Володимир Зеленський прокоментував згадку «Вови» на так званих «плівках Міндіча» та аудіозаписах у справі «Династія». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його інтерв'ю для BBC.

Журналістка запитала президента, чи знає він, хто такий «Вова», згаданий в аудіозаписах, пов’язаних із розслідуванням НАБУ і САП. Він відповів: «Ви можете запитати антикорупційні інституції. Вони публічно сказали, що не мають до мене запитань. Думаю, це і є відповідь».

Зеленський додав, що антикорупційні органи незалежні.

«Ми боремося з корупцією, і саме тому ви про це знаєте, бо ми не намагаємося закривати очі на такі виклики. Це дуже важливо. Це не про якихось друзів. У нас величезна антикорупційна інфраструктура і всі ці реформи, які ми зробили і проголосували в парламенті. Тож ми робимо багато речей під час війни. Але під час війни є багато різних викликів і, звісно, багато різних справ, включно з корупційними справами. Ми маємо не зупинятись і боротись з корупцією», – наголосив глава України.

Раніше директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос зазначав, що Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування НАБУ чи САП. В тому числі, у досудовому слідстві у справі щодо будівництва маєтків у котеджному містечку «Династія».

Нагадаємо, правоохоронці викрили організовану групу, яка, за даними слідства, відмила понад 460 млн грн ($9 млн) через будівництво приватних маєтків у котеджному містечку «Династія» в Козині. 11-12 травня 2026 року підозри отримали колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак, ексвіцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, бізнесмен Тимур Міндіч та ще кілька осіб.

Зауважимо, у липні та жовтні минулого року вийшло дві публікації журналістів-розслідувачів про будівництво кількох котеджів в елітному селищі Козин, що під Києвом. За недобудованими віллами, як заявляли ЗМІ, стоїть колишній віцепремʼєр Олексій Чернишов та підконтрольні йому особи. Як вдалося з’ясувати «Главкому» з судового реєстру, у серпні 2025-го НАБУ почало нове розслідування за фактами легалізації майна в особливо великому розмірі.

У далекому 2012 році київські фірми «КО Компані» і «Блум Девелопмент» за 2,4 млн грн викупили цілісний майновий комплекс бази відпочинку «Сонячна» у Козині. Площа земельної ділянки склала 4,24 га. Сама ж ділянка була у власності Козинської селищної ради, яка без проблем передала її в оренду ТОВ «Блум Девелопмент» на 49 років. У липні 2019 року селищна рада за 9 млн грн продала цю ділянку фірмі-орендарю. З того часу там почалося інтенсивне будівництво.