Берсе заявив, що мир для України має ґрунтуватися на принципах відповідальності, прав людини та верховенства права

Сьогодні, 27 листопада, генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе прибув у Київ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«Сьогодні вранці я прибув до Києва. Справедливий і тривалий мир для України має ґрунтуватися на принципах відповідальності, прав людини та верховенства права», – йдеться у повідомленні.

Ален Берсе підкреслив, що протягом наступних двох днів проведе зустрічі з керівництвом України, щоб «просунути роботу Ради Європи в напрямку досягнення цієї мети».

До слова, США та європейські союзники погодилися, що Україна після припинення вогню та укладення мирної угоди потребуватиме тривалих гарантій безпеки, подібних до статті 5 Статуту НАТО.

Як повідомлялося, 19 листопада спецпосланець президента США Джаред Кушнер заявив, що Вашингтон, імовірно, переконав Росію прийняти концепцію гарантій безпеки для України за зразком статті 5 НАТО. Однак уже 20 листопада заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков назвав такі гарантії неприйнятними для Москви.