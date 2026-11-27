Лідери Європейського Союзу стали більш готовими до протистояння з адміністрацією президента США Дональда Трампа з низки принципових питань, серед яких – фінансування України, оподаткування американських технологічних компаній та правила оборонних закупівель. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За словами європейських дипломатів, експертів та законодавців, поразка Республіканської партії на проміжних виборах у США зменшила побоювання європейських столиць стосовно можливого конфлікту з Вашингтоном. Крім того, після торговельних суперечок та розбіжностей у питанні підтримки України європейські лідери звикли до напружених відносин з адміністрацією Трампа.

«Американці платять ціну за те, що були такими агресивними у ставленні до нас. Якщо ми цього не зробимо, то все одно заплатимо ціну. Ось тут і змінюється ситуація», – заявив один із дипломатів ЄС.

Одним із ключових питань протистояння стала пропозиція президента Європейської ради Антоніу Кошти запровадити загальноєвропейський податок у розмірі 3% на доходи великих технологічних компаній від цифрових послуг. Зокрема, йдеться про Google, Meta та Amazon.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа має «цілком законне право» запровадити такий податок, оскільки США не дотримуються міжнародних податкових домовленостей.

Ще одним джерелом напруженості стала пропозиція надати європейським виробникам пріоритет в оборонних закупівлях. Її реалізація позбавила б американські компанії можливості претендувати на відповідні контракти, фінансовані з бюджету ЄС.

Водночас не всі країни Євросоюзу підтримали курс на жорсткіше протистояння зі Сполученими Штатами. Зокрема, Люксембург висловив занепокоєння можливими наслідками цифрового податку, а Румунія наголосила на необхідності збереження американських оборонних технологій у Європі.

Окремим предметом розбіжностей між Брюсселем та Вашингтоном залишилося фінансування України. Попри критику Трампа, європейські лідери продовжили обговорення додаткового кредиту для Києва обсягом €45 млрд. Крім того, у проєкті наступного семирічного бюджету ЄС передбачено €100 млрд для підтримки України.

«Щодо Сполучених Штатів… Багато з того, чого ми боялися, вже сталося», – зазначив європейський дипломат, нагадавши про відмову Вашингтона фінансувати допомогу Україні та укладення невигідної для ЄС торговельної угоди.

«І вони досі чинять значний тиск. Вони не відступають, тож що ми втрачаємо?» – додав співрозмовник видання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 19 листопада розповів про фінансову вигоду Сполучених Штатів від продажу зброї для України. Американський лідер наголосив, що Вашингтон продає озброєння європейським країнам за повною вартістю, без будь-яких знижок.

Також Європейська комісія запропонувала виділити Україні додаткові €45 млрд у 2027 році. Із запропонованої суми до €25 млрд передбачено на оборонні потреби, ще до €20 млрд – на бюджетну підтримку.