Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що провів особисту розмову з міністром у справах ветеранів України Віталієм Кімом після скандалу, який викликав суспільний резонанс. За його словами, сторони обговорили ситуацію та зробили висновки з допущених помилок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника уряд під час виступу в парламенті.

Відповідну заяву глава уряду зробив під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Перед цим народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко дорікнула прем'єр-міністру відсутністю публічної реакції на ситуацію з Кімом.

«Ви ж не знаєте, у нас була особиста розмова, ми про це розмовляли, говорили, зробили висновки над помилками. Тому головне, якщо навіть помилки допускаються, робити швидкі висновки, виправляти ці помилки і рухатись далі», – відповів Корецький.

Окремо прем'єр прокоментував петицію щодо відставки міністра. За його словами, звернення розглянуть відповідно до чинного законодавства. Наразі ним займається Міністерство юстиції.

«Буде відповідна реакція, і вона безумовно буде публічною», – наголосив глава уряду.

Нагадаємо, у Верховній Раді 19 листопада зареєстрували проєкт постанови про звільнення Віталія Кіма з посади міністра у справах ветеранів України. Документ отримав реєстраційний номер 16235 та вже переданий на розгляд керівництву парламенту.

Як відомо, 16 липня Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів України. Тоді Віталія Кіма призначили міністром у справах ветеранів. Відповідне рішення підтримали 264 народні депутати. До призначення Кім очолював Миколаївську обласну військову адміністрацію.

Згодом «Главком» повідомляв про протести та критику призначення Кіма на посаду міністра. Частина військових, ветеранів та активістів висловлювала невдоволення через відсутність у посадовця досвіду військової служби та роботи у сфері ветеранської політики. У відповідь Кім попросив українців про підтримку та пообіцяв представити план змін у міністерстві.