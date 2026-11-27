Сьогодні, 27 листопада, Юлія Тимошенко святкує 66-річчя. Вона вже багато років залишається однією з найвідоміших і найвпливовіших жінок в українській політиці та незмінно очолює партію «Батьківщина». «Главком» розповідає, яким був життєвий і політичний шлях Тимошенко.

Що відомо про Юлію Тимошенко

Тимошенко народилась 27 листопада 1960 року у Дніпрі. За освітою – економістка. Після завершення навчання вона отримала направлення на Дніпровський машинобудівний завод, де протягом чотирьох років працювала інженеркою-економісткою. Згодом розпочала підприємницьку діяльність.

Юлія Тимошенко разом із однокласниками фото: Юлія Тимошенко/Facebook

Юлія Тимошенко розпочала політичну діяльність у 1997 році, ставши народним депутатом другого скликання Верховної Ради. У 1999 році вона заснувала партію «Батьківщина», яку очолює донині.

На початку політичної діяльності Юлія Тимошенко поступово виробила впізнаваний публічний образ. Його невіддільною частиною стала характерна зачіска – коса, заплетена навколо голови, яка згодом перетворилася на своєрідну візитівку нардепки. Водночас на публічних заходах вона з'являлася і з розпущеним волоссям.

Заплетена коса є одним із найяскравіших елементів образу Тимошенко фото: Юлія Тимошенко/Facebook

У 2005 році Юлія Тимошенко увійшла в історію України як перша жінка на посаді прем'єр-міністра. Уперше вона очолювала Кабінет міністрів із 4 лютого до 8 вересня 2005 року. Тоді її назвали третьою «найвпливовішою жінкою у світі».

Вдруге повернулася на посаду прем'єра 18 грудня 2007 року й обіймала її до 3 березня 2010 року. На цій посаді запам'ятавсь зокрема газовими угодами із РФ, за якими Україна значно переплачувала за російський газ, а ціни для споживачів були вищими ніж у ЄС.

Юлія Тимошенко розпочала політичну діяльність у 1997 році фото: Юлія Тимошенко/Facebook

На момент початку Революції Гідності Тимошенко перебувала у в’язниці фактично за рішення президента-втікача Віктора Януковича. Після його втечі нардепку звільнили. Тоді Тимошенко з’явилася на Майдані в інвалідному візку.

У Верховній Раді IX скликання Юлія Тимошенко продовжує депутатську діяльність і залишається лідером парламентської фракції партії «Батьківщина».

Справи проти Тимошенко

1995 рік. Юлію Тимошенко затримували у межах кримінальної справи, пов'язаної з незаконним перевезенням валютних коштів через кордон. Згодом провадження було закрито.

2001 рік. Тимошенко заарештувала ГПУ за підозрами у розкраданні державних коштів та ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Крім того, у Росії проти неї розслідували справу щодо ймовірного підкупу посадовців Міністерства оборони. У 2002 році суд визнав незаконними низку рішень українських слідчих органів та скасував відповідні постанови.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко та її адвокат під час судового засідання у ВАКС фото: glavcom.ua

2011 рік. Печерський районний суд Києва засудив Тимошенко до семи років позбавлення волі за перевищення службових повноважень на посаді прем’єр-міністра України. Після перемоги Революції Гідності була визнана політв’язнем, вирок було скасовано.

2026 рік. У січні НАБУ та САП повідомили Юлії Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам за лояльне голосування у Верховній Раді. У травні обвинувальний акт у справі скерували до суду. Сама Тимошенко заперечує звинувачення та заявляє про політичне переслідування і можливу фальсифікацію доказів.

Особисте життя

Юлія Тимошенко одружена з Олександром Тимошенком. Подружжя побралося у 1979 році. Олександр займався підприємництвом, зокрема був пов'язаний із компанією ЄЕСУ. У 2012 році він отримав політичний притулок у Чехії, а після звільнення дружини з ув'язнення повернувся до України.

Юлія Тимошенко з чоловіком Олександром, донькою, зятем та онучкою фото з відкритих джерел

У подружжя є донька Євгенія, яка здобула освіту в Лондонській школі економіки. Вона активно виступала на захист матері під час її ув'язнення та брала участь у міжнародній кампанії за її звільнення. Євгенія одружена з Артуром Чечоткіним. У подружжя троє дітей – донька Єва та сини Давід і Адам.

До слова, народний депутат семи скликань, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Сергій Соболєв заявив, що поразці Юлії Тимошенко на президентських виборах 2010 року могла посприяти спеціальна політична технологія, організована оточенням Віктора Януковича. За його словами, до неї був причетний Віктор Медведчук.