У 2026 році в Україну надійшло майже 9 тис. тонн гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням. Це найбільший річний обсяг відтоді, як запрацювали енергетичні хаби Міністерства енергетики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Скільки вантажів надійшло з 2022 року

З березня 2022 року за координації Міненерго в Україну надійшло 2759 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням. Загальна вага цих вантажів – 35 388,2 т. Обладнання передали партнери з 40 країн.

За перший рік повномасштабного вторгнення Україна отримала 450 таких вантажів вагою понад 5650 т від 30 країн. На початку вересня 2026 року Міненерго звітувало про 2557 вантажів і понад 32,5 тис. т допомоги. Відтоді надійшло ще 202 вантажі.

Від початку 2026 року до вересня зі складів хабу в регіони відправили:

3305 генераторів;

257 трансформаторів;

190 одиниць іншого обладнання – блочно-модульних котелень, когенераційних установок і котлів.

Як розподіляють допомогу

Роботу хабів забезпечує цифрова платформа AidEnergy. На ній працюють 464 міжнародні партнери й донори та 769 набувачів допомоги в Україні.

Через AidEnergy зареєстрували та розподілили:

понад 1,75 млн одиниць різного обладнання;

понад 50,8 тис. км кабельної продукції.

Загалом з 2022 року набувачі отримали понад 32 468 т обладнання.

«Дякуємо партнерам, міжнародним організаціям та донорам за всю надану допомогу, яка дає змогу енергетикам відновлювати пошкоджену інфраструктуру, проводити ремонти та забезпечувати стабільну роботу енергосистеми в умовах постійних атак Росії», – написав Денис Шмигаль.

Що Україна обговорила з турецькою Aksa Energy

Також Денис Шмигаль зустрівся з делегацією турецької компанії Aksa Energy. За словами міністра, сторони працюють над виконанням домовленостей, яких досягли президенти України та Туреччини Володимир Зеленський і Реджеп Тайїп Ердоган. Під час візиту Зеленського до Туреччини однією з тем розмови лідерів стали російські атаки на українську енергетику перед зимою.

З представниками Aksa Energy обговорили постачання генеруючого обладнання, зокрема як гуманітарної допомоги. Шмигаль подякував за потужні мобільні дизельні генератори та електростанції, які компанія вже передала Україні.

«Сьогодні маємо потребу щонайменше у 100 мобільних дизельних генераторах для забезпечення потреб великих міст», – наголосив міністр енергетики. Україна також зацікавлена в постачанні газових генераторів та установок зберігання енергії.

Окремо йшлося про енергетичну незалежність Одещини. Сторони домовилися спільно працювати над поновленням проєктів із розміщення мобільних електростанцій, зокрема для Одеси та Ізмаїла.

Ще одним напрямом співпраці Шмигаль назвав газову сферу. Україна має значні потужності підземних газосховищ, де можна зберігати газ для подальшого постачання до країн Європи.

Що пообіцяв Євросоюз на зиму

12 листопада Європейський Союз пообіцяв мобілізувати для України 500 генераторів зі стратегічного резерву rescEU. Про це йдеться у спільній заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і президента Європейської ради Антоніу Кошти. Заяву оприлюднили після їхньої зустрічі з Володимиром Зеленським у Дубліні. Європейські партнери також допоможуть доставити в Україну чотири наплавні мости з Норвегії та 200 автобусів для громад.

У січні 2026 року ЄС уже передав Україні 447 аварійних генераторів вартістю €3,7 млн. 24 лютого Єврокомісія оголосила пакет на €922 млн для проходження опалювального сезону 2026–2027 років. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Єврокомісія спрямувала на енергетичну безпеку України понад €4 млрд.

Нагадаємо, Трипільська ТЕС повністю зупинила генерацію після російських атак. Директор станції Юрій Харко повідомив, що на закупівлю нового обладнання потрібно щонайменше €100 млн. За словами Юрія Харка, міжнародні партнери допомагають переважно генераторами, трансформаторами та кабельно-провідниковою продукцією. Водночас європейські донори не хочуть фінансувати відновлення вугільної генерації.