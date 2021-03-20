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    Білий дім повідомив, коли відбудеться зустріч Байдена та Путіна

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    Зустріч Джо Байдена та&nbsp;Володимира Путіна відбудеться, &laquo;коли настане час&raquo; - Білий дім повідомив, коли відбудеться зустріч Байдена та Путіна

    Зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна відбудеться, «коли настане час»

    Байден та Путін мають різні точки зору на свої країни, заявили в адміністрації президента США

    Президент США Джо Байден зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним, «коли настане час».

    Про це повідомили в Білому домі.

    «Президент зустрінеться з президентом Путіним, коли прийде час», – заявила речник Білого дому Карін Жан-П'єр.

    За її словами, Байден та Путін мають різні точки зору на свої країни.

    «Президент Байден та президент Путін мають різні точки зору на свої країни, але в чому вони згодні, так це в тому, що ми маємо продовжувати шукати способи спільної роботи там, де це відповідає нашим спільним інтересам», – йдеться у заяві.

    Нагадаємо, Кремль готує розмову Путіна з Байденом. Білий дім каже, що президент зайнятий.

    На днях президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

    Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

    Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.

    Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».

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      Теги: Росія США Джозеф Байден Путін політика президент
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