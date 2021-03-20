Білий дім повідомив, коли відбудеться зустріч Байдена та Путіна

Байден та Путін мають різні точки зору на свої країни, заявили в адміністрації президента США

Президент США Джо Байден зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним, «коли настане час».

Про це повідомили в Білому домі.

«Президент зустрінеться з президентом Путіним, коли прийде час», – заявила речник Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, Байден та Путін мають різні точки зору на свої країни.

«Президент Байден та президент Путін мають різні точки зору на свої країни, але в чому вони згодні, так це в тому, що ми маємо продовжувати шукати способи спільної роботи там, де це відповідає нашим спільним інтересам», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, Кремль готує розмову Путіна з Байденом. Білий дім каже, що президент зайнятий.

На днях президент Сполучених Штатів Джо Байден сказав в інтерв'ю виданню ABC, що змусить президента РФ Володимира Путіна «поплатитися» за втручання у вибори в США, і назвав його «вбивцею». Така заява пролунала на тлі звіту розвідки США про втручання низки країн у вибори президента Штатів у 2020 році.

Після таких висловлювань Росія відкликала свого посла у США для консультацій та аналізу відносин між країнами.

Також Путін на слова Байдена відреагував дитячою дражнилкою: «Хто як обзивається, той так і називається». А ще запропонував Джо Байдену подискутувати в прямому ефірі.

Перед тим речник Путіна Дмитро Пєсков назвав слова Байдена «дуже поганими висловлюваннями», а також зазначив, що відносини між Росією та США «дуже погані».