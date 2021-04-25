Аваков заявив про необхідність визнати геноцид вірмен на державному рівні

Наразі геноцид вірмен визнано на міжнародному рівні Радою Європи, Європарламентом, спеціалізованими органами ООН, Всесвітньою радою церков

Глава МВС Арсен Аваков заявив про важливість визнання Україною вірменської трагедії геноцидом на державному рівні. Про це 24 квітня, в День пам'яті жертв геноциду вірмен, Аваков написав на сторінці у Facebook.

«Світ поминає півтора мільйона вбитих, замучених, померлих від голоду людей, єдиною виною яких перед вбивцями була «неправильна« національність і «неправильна» віра. Це було ретельно продумане і планомірне вбивство, що тривало два десятиліття», – зазначає Аваков.

За його словами, геноцид вірмен – це не трагедія одного народу, «це страшний і, на жаль, невивчений урок для всього людства».

«Досі жодна країна і жоден народ не застрахований від повторення трагедії. А останній за часом визнаний ООН геноцид був здійснений зовсім недавно, у 1995 році, через 80 років після трагедії вірменського народу, уже за нашого з вами життя! Саме тому так важливо визнати на державному рівні геноцид вірмен. Засудити злочин, задекларувати неприпустимість «вирішення« у такий спосіб будь–яких конфліктів і суперечок, взяти на себе політичні зобов'язання», – зазначив Аваков.

Він також нагадав, що наразі геноцид вірмен визнано на міжнародному рівні Радою Європи, Європарламентом, спеціалізованими органами ООН, Всесвітньою радою церков. Знищення вірмен також офіційно визнали геноцидом і засудили 30 країн включно з основними країнами Євросоюзу, 29 провінцій і регіонів.

Джо Байден першим із президентів США назвав різанину і депортацію вірмен в Османській імперії в 1915 році геноцидом.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію про визнання вбивства 1,5 мільйона вірменів в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом.

Як повідомлялося раніше, визнання США геноциду вірмен може позначитися на відносинах із Туреччиною. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 20 квітня в ефірі телеканалу Haberturk заявив, що рішення Байдена може «нашкодити відносинам» двох країн.

Також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив США у відповідь на визнання геноциду вірмен в 1915 році затвердити резолюцію про геноцид індіанців при колонізації Америки.