  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Аваков звільнив керівника заводу «Форт», який виробляє стрілецьку зброю

    • Розсилка
    Арсен Аваков на заводі Форт - Аваков звільнив керівника заводу «Форт», який виробляє стрілецьку зброю
    Арсен Аваков на заводі Форт
    Фото: Юлія Бабич

    Директор «Форту» не виконав поставлені перед ним завдання

    Керівника Казенного науково-технічного об’єднання «Форт» Віктора Писаренка звільнили «у зв’язку з невиконанням умов укладеного контракту».

    Про це повідомляє пресслужба МВС.

    «Форт» є відомчим підприємством, яке займається розробкою і виробництвом стрілецької зброї, боєприпасів і спецзасобів.

    На сьогоднішній день на його виробничих потужностях налагоджений ліцензійний випуск кількох видів стрілецької зброї, приймаються активні заходи, спрямовані на створення інфраструктури для розробки і виробництва боєприпасів в промислових масштабах.

    Читайте також

    КНТО «Форт» МВС України було засноване у 1991 році на базі спеціального відділення УВС Вінницької області з виробництва спецзасобів.

    На підприємстві виробляються пістолети «Форт», якими озброєні поліцейські, автомати (популярні версії з bullpup) та патрони для пістолетів.

    Читайте також
    МВС зброя боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ