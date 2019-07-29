Аваков звільнив керівника заводу «Форт», який виробляє стрілецьку зброю
Директор «Форту» не виконав поставлені перед ним завдання
Керівника Казенного науково-технічного об’єднання «Форт» Віктора Писаренка звільнили «у зв’язку з невиконанням умов укладеного контракту».
Про це повідомляє пресслужба МВС.
«Форт» є відомчим підприємством, яке займається розробкою і виробництвом стрілецької зброї, боєприпасів і спецзасобів.
На сьогоднішній день на його виробничих потужностях налагоджений ліцензійний випуск кількох видів стрілецької зброї, приймаються активні заходи, спрямовані на створення інфраструктури для розробки і виробництва боєприпасів в промислових масштабах.
КНТО «Форт» МВС України було засноване у 1991 році на базі спеціального відділення УВС Вінницької області з виробництва спецзасобів.
На підприємстві виробляються пістолети «Форт», якими озброєні поліцейські, автомати (популярні версії з bullpup) та патрони для пістолетів.