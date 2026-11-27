Мобільні укриття мають посилити безпеку громадян та працівників пунктів пропуску під час російських атак

Кабінет Міністрів України спрямував 495,8 млн грн на закупівлю мобільних укриттів для пунктів пропуску через державний кордон. Захисні споруди мають забезпечити безпеку громадян та працівників прикордонної інфраструктури під час російських атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Сергія Корецького.

«Росія системно атакує прикордонну інфраструктуру, через яку щодня рухаються люди й транспорт. Важливо, щоб під час атаки могли сховатися і ті, хто перетинає кордон, і працівники», – зазначив Корецький.

Закупівлі мобільних укриттів проводять обласні служби відновлення у п'яти регіонах:

Одеській області;

Вінницькій області;

Чернівецькій області;

Закарпатській області;

Волинській області.

Нагадаємо, у жовтні Агентство відновлення повідомило про плани встановити 135 мобільних укриттів на 28 пунктах пропуску через державний кордон та під'їзних дорогах до них.

Також Україна опрацьовує можливість перенесення окремих пунктів пропуску на територію сусідніх держав. Ініціатива спрямована на забезпечення безперебійної роботи логістики в умовах російських обстрілів.

До слова, Україна завершила модернізацію пункту пропуску «Устилуг – Зосін» на кордоні з Польщею. Там оновили адміністративні будівлі, дорожнє покриття та облаштували додаткові приміщення для працівників контрольних служб.