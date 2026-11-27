Олександр Шкуропат працював у Державній аудиторській службі понад вісім років

Кабінет Міністрів України затвердив заступника голови Державної податкової служби Олександра Шкуропата головою комісії з реорганізації Державної фіскальної служби. Він замінив Сергія Лисеюка, якого у жовтні звільнили з посади заступника голови податкової. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на постанову уряду №1493 від 27 листопада 2026 року.

Відповідним рішенням Кабмін вніс зміни до постанови від 15 травня 2019 року №395 «Питання Державної податкової служби».

«Затвердити головою комісії з реорганізації Державної фіскальної служби заступника Голови Державної податкової служби Шкуропата Олександра Григоровича, увільнивши від виконання цих обов’язків Лисеюка Сергія Миколайовича», – йдеться у документі.

Постанову підписав прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Шкуропат перейшов на роботу до податкової трохи більше місяця тому. Відповідними розпорядженнями від 21 жовтня 2026 року №1109-р та №1110-р Кабмін звільнив посадовця з Державної аудиторської служби та призначив заступником голови Державної податкової служби.

Згідно з умовами призначення, Шкуропат обійматиме посаду заступника голови податкової не довше ніж 12 місяців після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше 8 серпня 2027 року.

Що відомо про Олександра Шкуропата

Олександр Шкуропат народився 8 серпня 1962 року у Миколаївці на Дніпропетровщині. Здобув освіту за спеціальностями «Економічна кібернетика» та «Державне управління». Має науковий ступінь кандидата економічних наук і перший ранг державного службовця.

Трудову діяльність розпочав у 1984 році на посаді інженера-програміста Дніпровського машинобудівного заводу. На державній службі працює з 1994 року.

У різні роки обіймав посади у контрольно-ревізійних органах та Державній фінансовій інспекції України, де став першим заступником голови відомства.

З липня 2018 року до жовтня 2026 року працював заступником голови Державної аудиторської служби України.

Нині, відповідно до інформації на офіційному сайті податкової, Шкуропат є одним із чотирьох заступників керівника відомства. Обов'язки голови Державної податкової служби виконує Юрій Конюшенко.

Що відомо про реорганізацію Державної фіскальної служби

Реорганізацію Державної фіскальної служби розпочали ще у грудні 2018 року. Тоді Кабмін ухвалив постанову №1200, яка передбачала поділ відомства на Державну податкову та Державну митну служби.

Обидві установи стали правонаступниками майна, прав та обов'язків Державної фіскальної служби у відповідних сферах діяльності. Комісію з реорганізації відомства уряд створив у травні 2019 року.

Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», багаторічний заступник голови Державної аудиторської служби Олександр Шкуропат у жовтні перейшов на роботу до податкової.

Також у жовтні Кабінет Міністрів звільнив трьох заступників голови Державної податкової служби – Теодозію Чернецьку, Андрія Троцка та Сергія Лисеюка. Усіх трьох посадовців звільнили за угодою сторін. Водночас уряд призначив заступницею керівника відомства Галину Вашеку.