Зеленський провів засідання Ставки щодо безпекової ситуації в столиці та далекобійних операцій України

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого обговорили ситуацію в Києві, можливі загрози для столиці та подальші далекобійні операції проти Росії. Зокрема, уряд та міська влада опрацьовують механізм запровадження безоплатних автобусних маршрутів у разі зупинки інших видів громадського транспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Зеленського.

Під час засідання доповідали представники військового командування, розвідки, уряду та міський голова Києва.

За словами президента, вже розроблено конкретні алгоритми роботи громадського транспорту та логістики столиці на випадок значного погіршення ситуації внаслідок російських обстрілів.

Уряд та міська влада опрацьовують механізм безоплатних автобусних перевезень у столиці фото: Zelenskiy / Official

«Важливо, щоб у людей та підприємств в столиці була можливість за будь-яких обставин користуватися транспортом, працювати, вчитись і максимально зберігати можливості бути в місті», – наголосив глава держави.

Окремо урядовці спільно з міською владою працюють над системою, яка дозволить киянам гарантовано та безоплатно користуватися визначеними автобусними маршрутами в разі зупинки інших видів транспорту.

Також учасники засідання обговорили захист інфраструктурних об'єктів столиці та будівництво альтернативних об'єктів. Зеленський наголосив на необхідності прискорення відповідних робіт.

Учасники Ставки обговорили захист інфраструктури Києва від російських ударів фото: Zelenskiy / Official

Під час Ставки президент також провів детальне обговорення з представниками Головного управління розвідки, Міністерства оборони, військового командування та Служби безпеки України щодо далекобійних відповідей на російські удари.

«Внесли деякі корективи у план операцій – має бути досягнуте більш відчутне гальмування російських воєнних виробництв і визначених економічних процесів», – заявив Зеленський.

Крім того, зі спецслужбами та Міністерством закордонних справ обговорили додаткові заходи координації з міжнародними партнерами щодо проведення операцій у нейтральних водах за межами України.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський доручив уряду підготувати програму безкоштовного проїзду в наземному транспорті Києва та сформувати достатній резерв автобусів на випадок перебоїв у роботі метрополітену й транспортної інфраструктури столиці.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко, коментуючи ініціативу президента, наголосив, що однією з головних перешкод для збільшення кількості автобусів на маршрутах є нестача водіїв. Мер також порушив питання фінансування безоплатних перевезень.

До слова, «Главком» розбирався, скільки може коштувати запровадження безкоштовного проїзду в Києві та хто фінансуватиме цю ініціативу.