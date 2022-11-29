Банкова іронічно прокоментували пропозиції Кремля про переговори

Подоляк: «Усі заяви Росії потрібно пропускати через «сито правди»

Росія маніпулюючи темою переговорів з Україною хоче не миру, а зберегти вкрадене. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

«Усі заяви Росії потрібно пропускати через «сито правди». Тоді побачимо, що під «переговорами» Кремль має на увазі не діалог, а збереження вкраденого. Відповідь відома: які переговори, якщо одна сторона продовжує вбивати громадян іншої? Хочете послухати українську мову? Виведіть війська», – наголосив він.

Нагадаємо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вважає, що мирні перемовини між Україною та Росією на даному етапі війни неприпустимі, оскільки вони легітимізують втрату українських територій.

До відома, американський дипломат, тимчасовий повірений у справах США в Україні (2019-2020 рр.) Вільям Тейлор заявив, що Україна має сама вирішувати, коли потрібно йти на переговори з Росією.

Нагадаємо, триває 279-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Білогорівка Луганської області та Серебрянка, Верхньокам’янське, Білогорівка, Яковлівка, Первомайське, Опитне, Невельське, Красногорівка Донецької області.