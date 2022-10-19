Банкова прокоментувала оголошений Путіним воєнний стан на окупованих територіях

Представник Офісу президента наголосив, що Україні продовжить звільнення та деокупацію своїх територій

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував оголошений російським диктатором Володимиром Путіним «воєнний стан» на тимчасово окупованих українських територіях. Представник Банкової наголосив, що нове рішення Путіна нічого не змінює для України.

«Введення «воєнного стану» на окупованих територіях з боку РФ варто розглядати лише як псевдолегалізацію мародерства та розграбування майна українців перед черговим «перегрупуванням». Для України це не змінює нічого: продовжуємо звільнення та деокупацію своїх територій», – зазначив він.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 19 жовтня, заявив про рішення запровадити воєнний стан на території тимчасово окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Під час введеного Путіним воєнного стану забороняється виїзд місцевих жителів за межі країни, також запроваджується військова цензура у сфері комунікацій та контролю за телефонними переговорами. У зоні дії воєнного стану не проводяться вибори президента, депутатів Держдуми, сенаторів та до органів місцевого самоврядування.