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Павло Клімкін Дипломат

Як на Заході бачать майбутнє Росію

glavcom.ua
Агонія режиму буде дуже небезпечною
фото з відкритих джерел

У наступні 10 років Росія стане «державою, що не відбулася»

Атлантична рада США на початку року запитала експертів щодо перспектив наступних 10 років. В опитуванні взяли участь 167 експертів, багатьох я добре знаю багато років, до когось ставлюся критично.

Дуже цікаво, що 46%, тобто майже половина з них, прогнозує, що у наступні 10 років Росія стане «державою, що не відбулася».

Більш того, 40% очікують, що вона може розпастися. Це тенденція того, як на Заході бачать Росію.

Я її відчуваю по дискусіях, в яких сам беру участь. Те, що майже зовсім не сприймалося вчора, стає частиною обговорень, а значить і політичних планувань. І не тільки політичних, а й бізнесових – хто буде вкладати в таку Росію? І це стосується не тільки західного світу, а й насамперед незахідного. Агонія режиму буде дуже небезпечною, але в неї починають вірити все більше, а значить будуть готуватися і страх це вже не зупинить.

А в нас з'явився реальний шанс не тільки відбивати спроби Росії нас колонізувати, а й впливати на те, що відбувається на просторі РФ.

До цього потрібно готуватися.

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Теги: росія війна Європа

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