Російські депутати і сенатори засекретять свої доходи. Путін дав добро

Закон має набути чинності вже 1 березня

Депутати та сенатори в Росії зможуть засекречувати свої декларації про доходи. Тепер у них буде лише узагальнена статистична інформація. Відповідний закон вже підписав диктатор Володимир Путін, передають росЗМІ.

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Тепер інформація про доходи публікуватиметься в інтернеті без персональних даних.

Документ стосується сенаторів Ради Федерації та депутатів усіх рівнів, включаючи Держдуму. Закон має набути чинності вже 1 березня. Його ухвалили самі депутати Держдуми в січні. Цю ініціативу вони пояснили «захистом персональних даних».

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Раніше голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін запропонував конфіскувати майно у громадян РФ, які виїхали за кордон і відзначилися образливими заявами на адресу Росії та її військовослужбовців. Поплічник Путіна наголосив, що «згідно із законодавством РФ, подібні заяви можуть бути розцінені як заклики до екстремізму, реабілітація нацизму або дискредитація збройних сил».