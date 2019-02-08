BBC зняла з сайту статтю, через яку Порошенко на них подав до суду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

23 травня 2018 року ВВС опублікувала статтю «Юристу Трампа «Україна заплатила» за організацію зустрічі в Білому Домі»

Суд у Лондоні прийняв рішення по справі Порошенка проти ВВС

Лондонський суд визнав однобоким матеріал британської телерадіокомпанії ВВС. У статті від 2008 року йшлося про те, що посередники президента України Петра Порошенка заплатили щонайменше 400 тисяч доларів за першу зустріч з главою Білого дому Дональдом Трампом.

Про це повідомляє видання PressGazette.

Крім того, суддя відмовив ВВС у отриманні дозволу на оскарження його рішення. Наразі публікація уже не доступна на сайті ВВС.

В Адміністрації президента наразі не прокоментували рішення суду, однак найближчим часом пообіцяли це зробити.

У вересні 2018 року стало відомо, що позов Порошенка стосується статті, яку опублікувало BBC від 23 травня 2018 року під назвою «Юристу Трампа «Україна заплатила» за організацію зустрічі в Білому Домі».

В статті журналіст стверджує, що юрист президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Майкл Коен отримав як мінімум $400 тисяч за те, що влаштував зустріч президента Петра Порошенка з Трампом. Автор посилається на свої джерела в Києві, «наближені до причетних до справи».

Як стверджувала сторона позивача, президент Порошенко «зазнав серйозної репутаційної шкоди, пережив суттєвий стрес та збентеження», крім того, публікація завдала збитків не тільки іміджу президента України, а й його репутації політика та підприємця.