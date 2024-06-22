Безугла вкотре «атакувала» Сирського

За словами нардепки, головнокомандувач вдається до так званих класичних прийомів радянської армії

Народна депутатка Мар’яна Безугла вкотре піддала критиці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, звинувативши його в «авторитарності» і поверненні до радянських методів управління армією. Про це нардепка сказала в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

«Після Валерія Федоровича (Залужного) було ухвалено рішення призначити найдосвідченішого. Людина, отримавши такі повноваження, історичну відповідальність і «зелене світло», вона може розвиватися, або навпаки – поглибити свої типові навички. У нього (Олександра Сирського, – ред.) є певна репутація, історія зростання... Йому треба було взяти краще, що було у Залужного, інші розробки, акумулювати зі своїм досвідом. Але він став ще більш авторитарним, став ще більше закручувати гайки і все більше повертатися до так званих класичних прийомів радянської армії», – сказала Безугла.

На питання, чи знає про це президент Зеленський, вона запевнила, що у глави держави «є весь обсяг інформації щодо ситуації у військах».

Нагадаємо, нардепка Мар’яна Безугла заявила, що у ЗСУ масово поширені «репресії» проти «неугодних». Вона закликала усіх, хто стикається з несправедливістю та тиском в армії «безпечно звернутися і розказати правду», написавши їй особисто.

До слова, село Роботине на Запорізькому напрямку нібито вже як кілька тижнів не контролюють Сили оборони. І віднедавна це ж буцімто стосується і Кринок на Херсонському напрямку. Таку думку висловила народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.