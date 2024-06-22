Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Безугла вкотре «атакувала» Сирського

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Безугла вкотре «атакувала» Сирського
Безугла запевнила, що у глави держави «є весь обсяг інформації щодо ситуації у військах»
фото: Мар'яна Безугла/Facebook

За словами нардепки, головнокомандувач вдається до так званих класичних прийомів радянської армії

Народна депутатка Мар’яна Безугла вкотре піддала критиці головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, звинувативши його в «авторитарності» і поверненні до радянських методів управління армією. Про це нардепка сказала в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

«Після Валерія Федоровича (Залужного) було ухвалено рішення призначити найдосвідченішого. Людина, отримавши такі повноваження, історичну відповідальність і «зелене світло», вона може розвиватися, або навпаки – поглибити свої типові навички. У нього (Олександра Сирського, – ред.) є певна репутація, історія зростання... Йому треба було взяти краще, що було у Залужного, інші розробки, акумулювати зі своїм досвідом. Але він став ще більш авторитарним, став ще більше закручувати гайки і все більше повертатися до так званих класичних прийомів радянської армії», – сказала Безугла.

На питання, чи знає про це президент Зеленський, вона запевнила, що у глави держави «є весь обсяг інформації щодо ситуації у військах».

Нагадаємо, нардепка Мар’яна Безугла заявила, що у ЗСУ масово поширені «репресії» проти «неугодних». Вона закликала усіх, хто стикається з несправедливістю та тиском в армії «безпечно звернутися і розказати правду», написавши їй особисто.

До слова, село Роботине на Запорізькому напрямку нібито вже як кілька тижнів не контролюють Сили оборони. І віднедавна це ж буцімто стосується і Кринок на Херсонському напрямку. Таку думку висловила народна депутатка, заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла.

Читайте також: Большевицька атака проти українського війська. Що коїть депутатка Безугла?
Теги: історія президент Мар’яна Безугла репресії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Діяльність Національного музею Голодомору-геноциду має надихати на утвердження свободи та гідності, запобігання геноциду та першочерговості прав людини
Канада виділила кошти на добудову музею Голодомору
20 червня, 19:29
У місті Азов у РФ внаслідок атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами
Пожежа у РФ, ще одна країна відкликала підпис під комюніке Саміту миру: головне за ніч
18 червня, 06:32
Головне завдання ЗСУ - стримати наступ росіян
Зеленський назвав головне завдання українських військових на полі бою
16 червня, 19:44
Деталі плану Маршалла для України можуть бути опрацьовані представниками нашої країни та країн G7
План Маршалла для України: Зеленський звернувся до лідерів G7
13 червня, 19:46
Візит Зеленського до Франції та закон про дошкільну освіту. Головне за 6 червня
Візит Зеленського до Франції та закон про дошкільну освіту. Головне за 6 червня
6 червня, 21:00
2014 рік, відзначення 70-річчя висадки англо-американських військ у Нормандії та відкриття другого фронту проти гітлерівської Німеччини
80-річчя висадки союзників у Нормандії. 10 фактів, які допоможуть краще розуміти сьогодення Історія
5 червня, 21:05
Як наголосив президент, на Глобальному саміті миру буде зрозуміло, хто з країн насправді вірить у міжнародне право
Майже сотня країн підтвердили участь у Глобальному саміті миру
27 травня, 19:32
Ворог на Харківщині не жаліє ресурсів
Привид Пригожина? Командир 92-ї бригади розказав, хто наступає на Харківщину
26 травня, 18:58
Загарбники будуть тримати позиції на Харківському напрямку попри втрати, доки не закінчаться резерви їхніх бригад
Розвідник розповів про ситуацію на півночі Харківщини
25 травня, 16:58

Події в Україні

ЗСУ захопили російський танка із промовистими написами й символікою
ЗСУ захопили російський танка із промовистими написами й символікою
Сили оборони зламали плани окупантів щодо захоплення Борової на Харківщині
Сили оборони зламали плани окупантів щодо захоплення Борової на Харківщині
Скільки всього Patriot матиме Україна: Гетманцев озвучив цифру
Скільки всього Patriot матиме Україна: Гетманцев озвучив цифру
Львів накрила гроза із піщаною бурею
Львів накрила гроза із піщаною бурею
РФ вдарила по житловому будинку в Харкові: є загиблі і поранені
РФ вдарила по житловому будинку в Харкові: є загиблі і поранені
Безугла вкотре «атакувала» Сирського
Безугла вкотре «атакувала» Сирського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Провокація? На грі Україна – Словаччина був помічений великий прапор з дивним написом
11K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
4539
Терміново вимкнути бойлери. Енергоаудитор звернувся до киян
3681
Удар по Івано-Франківському університету нафти та газу: фото до і після атаки
3428
Путін знайшов виправдання застосуванню ядерної зброї – ISW
3124
Втрати ворога станом на 22 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
Вчора, 11:52
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
Вчора, 06:42
Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
20 червня, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
20 червня, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
20 червня, 06:40

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua