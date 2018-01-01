Білецький переконує, що націоналісти мають прийти до влади в Україні у спокійному режимі
- Сьогодні, 19:37
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Розсилка
На думку Білецького, нинішня політична система може призвести Україну до абсолютного краху
Андрій Білецький, лідер «Національного корпусу», вважає, що національні сили повинні прийти до влади, і статися це має у спокійному режимі. Свої думки з цього приводу він висловив у інтерв’ю «Главкому».
«Я вважаю, що в цій ситуації національні сили повинні максимально швидко приходити до влади, бо нинішня система призведе Україну до абсолютного краху, просто знищить країну», — говорить Білецький.
На його думку, у нас навіть не буде Сомалі, «у нас просто буде розтягування держави між сусідами, зникнення української нації: вимирання і еміграція».
«Я вірю, що національні сили повинні прийти до влади. Але я також вірю, що в цій ситуації національні сили мусять приходити до влади у максимально спокійному режимі: країна не готова переносити великі внутрішні потрясіння», — резюмує Білецький.Читайте також матеріал «Главкома» Андрій Білецький: Влада знищила авторитет добробатів.