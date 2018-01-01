Білецький переконує, що націоналісти мають прийти до влади в Україні у спокійному режимі

На думку Білецького, нинішня політична система може призвести Україну до абсолютного краху

Андрій Білецький, лідер «Національного корпусу», вважає, що національні сили повинні прийти до влади, і статися це має у спокійному режимі. Свої думки з цього приводу він висловив у інтерв’ю «Главкому». «Я вважаю, що в цій ситуації національні сили повинні максимально швидко приходити до влади, бо нинішня



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Фото: Станіслав Груздєв Андрій Білецький, лідер «Національного корпусу»

На думку Білецького, нинішня політична система може призвести Україну до абсолютного краху

Андрій Білецький, лідер «Національного корпусу», вважає, що національні сили повинні прийти до влади, і статися це має у спокійному режимі. Свої думки з цього приводу він висловив у інтерв’ю «Главкому».

«Я вважаю, що в цій ситуації національні сили повинні максимально швидко приходити до влади, бо нинішня система призведе Україну до абсолютного краху, просто знищить країну», — говорить Білецький.

На його думку, у нас навіть не буде Сомалі, «у нас просто буде розтягування держави між сусідами, зникнення української нації: вимирання і еміграція».

«Я вірю, що національні сили повинні прийти до влади. Але я також вірю, що в цій ситуації національні сили мусять приходити до влади у максимально спокійному режимі: країна не готова переносити великі внутрішні потрясіння», — резюмує Білецький.