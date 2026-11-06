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Пошук нового посла України у США. Сибіга розкрив деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Пошук нового посла України у США. Сибіга розкрив деталі
За словами Сибіги, кілька сильних кандидатів відмовилися від посади посла у США
фото: МЗС/Telegram

Міністр наголосив, що відсутність посла не означає припинення роботи українського посольства

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що пошук нового посла України у США залишається відкритим питанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українське радіо.

За словами Сибіги, кілька сильних кандидатів уже відмовилися від цієї посади, а президент продовжує визначатися з кандидатурою.

Водночас міністр наголосив, що відсутність посла не означає припинення роботи українського посольства, адже його діяльність забезпечують тимчасовий повірений та професійна команда дипломатів.

Нагадаємо, колишній посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що майбутній український посол у Вашингтоні повинен мати доступ до американської адміністрації, бездоганно володіти англійською мовою та користуватися повагою серед політичних кіл Сполучених Штатів. Водночас дипломат застерегла від призначення людини з надмірними політичними амбіціями.

Зауважимо, що Ольга Стефанішина залишила посаду посла України у США на початку серпня 2026 року через особисті обставини. Відтоді українська дипломатична місія у Вашингтоні залишається без керівника.

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Теги: США Андрій Сибіга посол МЗС

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