Пошук нового посла України у США. Сибіга розкрив деталі
Міністр наголосив, що відсутність посла не означає припинення роботи українського посольства
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що пошук нового посла України у США залишається відкритим питанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українське радіо.
За словами Сибіги, кілька сильних кандидатів уже відмовилися від цієї посади, а президент продовжує визначатися з кандидатурою.
Водночас міністр наголосив, що відсутність посла не означає припинення роботи українського посольства, адже його діяльність забезпечують тимчасовий повірений та професійна команда дипломатів.
Нагадаємо, колишній посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що майбутній український посол у Вашингтоні повинен мати доступ до американської адміністрації, бездоганно володіти англійською мовою та користуватися повагою серед політичних кіл Сполучених Штатів. Водночас дипломат застерегла від призначення людини з надмірними політичними амбіціями.
Зауважимо, що Ольга Стефанішина залишила посаду посла України у США на початку серпня 2026 року через особисті обставини. Відтоді українська дипломатична місія у Вашингтоні залишається без керівника.
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