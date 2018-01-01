Білецький розповів, що може призвести до третього Майдану

«Влада вже настільки слабка і знавісніла для усіх верств населення, що може впасти в будь-яку секунду»

Лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький вважає, що на даний момент до третього Майдану може призвести «що завгодно». Чому так — нардеп пояснює в інтерв’ю «Главкому». На його думку, для «майданів» потрібна не стільки революційна ситуація, скільки моральна та ментальна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв Андрій Білецький

«Влада вже настільки слабка і знавісніла для усіх верств населення, що може впасти в будь-яку секунду»

Лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький вважає, що на даний момент до третього Майдану може призвести «що завгодно». Чому так — нардеп пояснює в інтерв’ю «Главкому».

На його думку, для «майданів» потрібна не стільки революційна ситуація, скільки моральна та ментальна делегітимізація влади.

«Коли у владу не вірять, коли влада втрачає будь-яке право на насильство, а держава має мати абсолютне право на насильство, то у такої влади немає прихильників. І коли вона настільки делегітимізована, а зараз якраз такий час, то приводом для Майдану і подібних подій може стати що завгодно», — пояснює Білецький.

Політик підкреслює: ніхто і ніколи не зможе прорахувати, що стане останньою краплею — чергова поїздка лідера держави за півмільйона на Великдень чи Новий рік, чи, можливо, ще одне прогинання перед МВФ, яке призведе до катастрофічного підвищення тарифів, чи найменша поразка на фронті, чи нова Врадіївка з поліцейським свавіллям.

«Влада вже настільки слабка і знавісніла для усіх верств населення, що може впасти в будь-яку секунду. Ось тому я і кажу про можливий третій Майдан», — резюмує Білецький.