Білий дім повідомив, чи зустрічатиметься Байден із Зеленським у Польщі

Байден перебуватиме з візитом у Польщі з 20 по 22 лютого

У президента США Джо Байдена зараз не планується зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським у ході поїздки до Польщі, яка відбудеться з 20 по 22 лютого. Про це повідомив брифінгкоординатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

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«Зараз у поїздці не запланована зустріч із президентом Зеленським», – заявив Кірбі.

Раніше повідомлялося, що під час візиту до Польщі президент США Джо Байден чітко дасть зрозуміти, що додаткова фінансова та військова допомога продовжить надходити Україні.

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Польські ЗМІ повідомляли, що Зеленський зустрінеться з Байденом та Дудою.

Ключова промова Байдена під час візиту планується у вівторок, 21 лютого, о 17:30 у садах королівського палацу, біля тераси Аркади Кубицького.

Також Білий дім повідомляв, що у Польщі Байден зробить важливу заяву щодо України.