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Білий дім повідомив, чи зустрічатиметься Байден із Зеленським у Польщі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Білий дім повідомив, чи зустрічатиметься Байден із Зеленським у Польщі
Офіс президента

Байден перебуватиме з візитом у Польщі з 20 по 22 лютого

У президента США Джо Байдена зараз не планується зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським у ході поїздки до Польщі, яка відбудеться з 20 по 22 лютого. Про це повідомив брифінгкоординатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

«Зараз у поїздці не запланована зустріч із президентом Зеленським», – заявив Кірбі.

Раніше повідомлялося, що під час візиту до Польщі президент США Джо Байден чітко дасть зрозуміти, що додаткова фінансова та військова допомога продовжить надходити Україні. 

Польські ЗМІ повідомляли, що Зеленський зустрінеться з Байденом та Дудою.

Ключова промова Байдена під час візиту планується у вівторок, 21 лютого, о 17:30 у садах королівського палацу, біля тераси Аркади Кубицького.

Також Білий дім повідомляв, що у Польщі Байден зробить важливу заяву щодо України.

Теги: США Джозеф Байден Володимир Зеленський Польща

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