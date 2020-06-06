Зеленський оприлюднив міні-фільм про дводенну поїздку на Хмельниччину



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Президент Володимир Зеленський у Кам'янці-Подільському

Глава держави подякував Хмельниччині за «теплий і позитивний прийом»

Президент України Володимир Зеленський у своєму влозі підбив підсумки дводенної робочої поїздки на Хмельниччину.

Відео тривалістю трохи більше 20 хвилин оприлюднено в Facebook глави держави.

«Хмельниччино, дякую за теплий і позитивний прийом! За два дні нам вдалося вирішити безліч питань і провести важливі перемовини, що допоможуть вашому краю ще швидше досягнути позитивних змін», - йдеться в описі до відео Зеленського.

Нагадаємо, 4 червня президент провів у Кам'янці-Подільському нараду з представниками туристичної галузі та викликав обурення у журналістів через те, що не дотримується карантину.

Зазначимо, що 3 червня пресслужба президента виклала фото, на якому Володимир Зеленський разом із главою свого офісу Андрієм Єрмаком і головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком п'ють каву в кафе. Хоча згідно з графіком виходу з карантину, до 5 червня кафе й ресторани можуть працювати тільки на винос.

У свою чергу Віктор Ляшко в коментарі журналістам сказав, що карантин вони з президентом не порушували, а лише зайшли пересвічитися, наскільки ресторан готовий працювати за новими правила в умовах карантину.

Сам Зеленський сказав, що готовий заплатити штраф, якщо дійсно порушив правила.