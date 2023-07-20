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Блокада портів: Кулеба пояснив, як винищувачі допоможуть зупини Росію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Блокада портів: Кулеба пояснив, як винищувачі допоможуть зупини Росію
фото з відкритих джерел

Кулеба закликав країни Євросоюзу організувати активну роботу над тим, щоб позбавити Росію важелів впливу на український експорт

Блокаду морських портів, яку розпочали російські загарбники, можна зупинити за допомогою винищувачів F-16. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє пресслужба МЗС.

За словами Кулеби, він закликав країни Євросоюзу організувати активну роботу над тим, щоб позбавити Росію важелів впливу на український експорт. Ідеальним сценарієм буде припинення російської морської блокади українських портів.

За його словами, така можливість з'явиться, коли Україна отримає перші ескадрильї F-16, які зможуть патрулювати небо та морські шляхи.

Глава МЗС подякував усім країнам ЄС, які вже роблять активний внесок в авіаційну коаліцію. Він закликав якнайшвидше імплементувати всі процедури.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що американські винищувачі F-16 надійдуть в Україну, але для цього потрібно трохи часу, аби підготувати усю необхідну інфраструктуру для їх розміщення. За словами міністра оборони, як тільки будуть готові інфраструктура й пілоти, спроможні виконувати бойові завдання, а інженери будуть готові цю техніку обслуговувати, в цей момент партнери будуть приймати рішення: «Ok, тепер літаки!». «Тому це трішки забере часу. Оптимістично думаю, що це наступний рік», – зазначив глава міністерства.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден дозволив європейським союзникам розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Теги: літак порт Дмитро Кулеба винищувач

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