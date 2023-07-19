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Винищувачі для ЗСУ: Резніков повідомив, коли партнери передадуть літаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Винищувачі для ЗСУ: Резніков повідомив, коли партнери передадуть літаки
Олексій Резніков: «Літаки F-16 будуть, це вже хороша новина, але спочатку почнеться навчання»
фото: mil.gov.ua

У Вільнюсі Україна та 11 країн-партнерів підписали меморандум про навчання українських пілотів

Американські винищувачі F-16 надійдуть в Україну, але для цього потрібно трохи часу, аби підготувати усю необхідну інфраструктуру для їх розміщення. У Міноборони повідомили, коли літаки надійдуть до України. Про це заявив міністр оборони Олексій.

«Літаки F-16 будуть, це вже хороша новина, але спочатку почнеться навчання», – наголосив глава Міноборони.

Міністр повідомив, що у Вільнюсі Україна та 11 країн-партнерів підписали меморандум про навчання українських пілотів на американських винищувачах. За його словами, українські пілоти та інженери-техніки навчатимуться в декількох країнах паралельно, а навчання стартує вже в серпні цього року.

«Ми ж тут в Україні робитимемо своє «домашнє завдання»: оцінимо спроможності наших аеродромів, де будуть використовуватись літаки й зробимо інфраструктуру для них (укриття, забезпечення, заправні станції тощо)», – пояснив Резніков.

За словами міністра оборони, як тільки будуть готові інфраструктура й пілоти, спроможні виконувати бойові завдання, а інженери будуть готові цю техніку обслуговувати, в цей момент партнери будуть приймати рішення: «Ok, тепер літаки!». «Тому це трішки забере часу. Оптимістично думаю, що це наступний рік», – зазначив глава міністерства.

Нагадаємо, президент США Джо Байден дозволив європейським союзникам розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

До слова, Повітряні сили повідомили, скільки F-16 необхідно Україні для спротиву РФ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перші винищувачі F-16 мають літати в українському небі до кінця березня 2024 року.

Теги: Міноборони навчання Україна винищувач війна Олексій Резніков

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