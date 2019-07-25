В окрузі брата Медведчука вирішили перерахувати голоси з дільниці



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Сергій Медведчук поки що займає друге місце за результатами виборів в 105-му окрузі

Сьогодні в 105-й округ приїхали нардепи з партії Бойка-Медведчука

Окружна виборча комісія № 105 (м.Щастя Луганської області) ніяк не може передати до ЦВК результати голосування. Про це повідомляють журналісти телеканалу «112 Україна».

Нагадаємо, після опрацювання 100% протоколів там перемагає кандидат від Опозиційного блоку Вікторія Гриб. Вона майже на 400 голосів випереджає брата Віктора Медведчука Сергія (Опозиційна платформа – За життя).

Жоден з кандидатів не набрав тут навіть 2 тисяч голосів

Те, що там до сих пір не передали результати голосування в окрузі, пояснюють тим, що сьогодні цілий день вирішували питання щодо перерахунку голосів на одній з дільниць. Начебто там не збігались дані, які були внесені електрону систему підрахунку голосів, з тими, що отримала ОВК з дільниць. Тому деякі члени окружкому проголосували за перерахунок голосів на дільниці, повідомляють на телеканалі.

Слід відзначити, що сьогодні в Щастя прибули народні депутати, які представляють політсилу Бойка-Медведчука.

Сам Сергій Медведчук вказує, що є підозри, що одна людина могла отримати кілька бюлетенів.

Зараз ОВК №105 посилено охороняється поліцією, навіть підігнали БТР.

По багатомандатному округу тут в кожній дільниці перемагає Опозиційна платформа - За життя.

Слід відмітити, що в м.Щастя знаходиться ТЕС, яка належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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